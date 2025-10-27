Ilyen, amikor a siető autóst szó szerint elkapja a HÉV + videó

Rendkívüli

Hiába villogott pirosan a lámpa, pár nap különbséggel ketten is a sínekre hajtottak a csömöri átjáróban.

Fotó: Pest vármegyei rendőrség
Olykor a sietség okozta kapkodásban, máskor egyszerűen a figyelmetlenség miatt fordul elő, hogy egy autóvezető végzetes hibát követ el. Így történt ez abban az esetben is, amikor egy szürke Toyota Yaris sofőrje kanyarodott le az útról a sínekre a piroson villogó vasúti jelzőlámpát figyelmen kívül hagyva, nem sokkal később pedig félre is lökte a jobbról érkező régi, keletnémet gyártmányú HÉV-szerelvény. Bár a Pest vármegyei rendőrség rögtön figyelmeztetést adott ki az eset után, pár nappal később egy Volvo XC70 vezetője is pontosan ugyanígy járt, az ő kocsiját is kiforgatta (és szerencsére nem gyűrte maga alá) az érkező helyiérdekű vasúti motorkocsi. 

Ezek a balesetek nem végződtek tragédiával, de a rendőrök felhívják a figyelmet arra, hogy idén Pest vármegyében már négyen vesztették életüket úgy, hogy piros jelzés ellenére a sínekre hajtottak. Ebben a csömöri vasúti átjáróban amúgy direkt a jobbról kanyarodó autósok felé van fordítva a jelzőlámpa, akik egy szakaszon párhuzamosan haladnak a nagy zöld-fehér szerelvénnyel – utóbbi oldalra nézve vagy a jobb tükörből bizonyára látható, igaz, a kanyarodás pillanatában kis időre akár holttérbe is kerülhet. Nem kizárt, hogy itt félsorompó lenne hosszú távon az ideális megoldás, mindenesetre a KRESZ (és józan ész logikája) alapján a síneken sosem szabad lendületből, körülnézés nélkül áthajtani. 


 

