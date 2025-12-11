autós hírGuinness-rekordGeelyGuinness rekord

Nem fogja elhinni, hány ember fért be ebbe a kínai autóba

A Geely egy egész tornászcsapatot bezsúfolt a Galaxy V900 nevű egyterűjébe.

2025. 12. 11. 8:46
Forrás: Geely
A Geely a vadonatúj Galaxy V900-zal merészkedik be Kína virágzó, prémium kategóriás mikrobusz-piacára, ahol többek között olyan, Európában szintén nem forgalmazott modellek rivalizálnak egymással, mint a Li Auto Mega, a Voyah Dream, a Denza D9, az Xpeng X9, vagy éppen a Geely-konszerntől a Zeekr 009. Bár a Galaxy V900 értékesítése még nem kezdődött el, a luxus egyterű máris a figyelem középpontjába került Kínában egy szokatlan Guinness-rekorddal.

Geely Galaxy V900
Fotó: Geely

A modell bevezetését célzó promóciós kampány részeként a Geely ugyanis úgy döntött, hogy teszteli, hány utas fér el a kisbuszban, és végül 

nem kevesebb, mint 42 apró termetű női táncost sikerült belezsúfolni, ami elég volt a világrekordhoz.

Ahogy egyébként a képek alapján sejthető, a V900 méretei igen tekintélyesek: 5360 mm hosszú, 1998 mm széles és 1940 mm magas, 3200 mm tengelytávval.

A hatótávnövelővel ellátott elektromos mikrobusz eredetileg 2024 közepén mutatkozott be, és L380 néven forgalmazta a Geely tulajdonában lévő, London-taxijairól híres LEVC márka. A gyenge eladások miatt azonban a Geely úgy döntött, hogy újra piacra dobja Kínában a modellt, de már a saját, Galaxy márkaneve alatt, és 80 ezer jüannal (3,7 millió forinttal) alacsonyabb áron. Jövőre a LEVC L380 tisztán elektromos hajtású változatának forgalmazása elindul az Egyesült Királyságban és Európa egyes piacain.

Geely Galaxy V900
Fotó: Geely

A V900 megnövelt hatótávolságú változatában egy 1,5 literes, turbófeltöltős, négyhengeres motor is dolgozik, amely kizárólag generátorként szolgál. A kínai vásárlók 43,3 kWh-s vagy 50 kWh-s akkumulátorcsomaggal rendelhetik meg az autót, amely így az optimista kínai mérési ciklus szerint 165 vagy 202 km elektromos hatótávolsággal rendelkezik, mielőtt be kéne indulnia benne a benzinmotornak.

Geely Galaxy V900
Fotó: Geely

Hogy a V900 luxus-jellegét megfelelően kidomborítsa, 

a Geely még 24 karátos arannyal bevont első és hátsó emblémákkal is ellátta

a luxusbusz Reserve Edition limitált szériás változatát. A hat- és nyolcüléses konfigurációban is megrendelhető utastér legfontosabb részletei közé tartozik a 10,25 colos digitális műszerfal, a 15,4 colos infotainment kijelző, a vezeték nélküli telefontöltők tömkelege, a nagy teljesítményű Flyme Sound audiorendszer és a beépített hűtőszekrény.


 

