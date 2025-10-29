Kiszolgáltatott, idős nénit akart szexre kényszeríteni egy férfi az egyik borsodi liftben

A vádirat szerint a vádlott április végén, Miskolcon meglátta a járóbottal lassan, gyalogosan közlekedő 72 éves nőt, akit követett. Az elkövető kinyitotta a társasház kapujának ajtaját, majd a lépcsőházban beszálltak a felvonóba.

Ahogy elindult a lift, a vádlott lehúzta a nadrágja cipzárját, elővette a nemi szervét, és szexuális cselekményt végzett. A férfi közölte a sértettel, hogy tízezer forintot ad neki szexuális cselekményért cserébe. Az asszony ezt visszautasította, mire a vádlott fogdosni kezdte, kezét az arcára tette, magához húzta. A sértett kiabált, próbálta ellökni magától, de a vádlott a lift falához szorította, és szexre akarta kényszeríteni. A sértett ellenállt, sikoltozott, ezért a férfi megállította a liftet, és kilökte a lépcsőházba.