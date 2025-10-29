Kiszolgáltatott, idős nénit akart szexre kényszeríteni egy férfi az egyik borsodi liftben

Vádat emelt egy férfi ellen a Miskolci Járási Ügyészség, aki egy idős, rossz egészségi állapotú asszonyt egy liftben szexre akart kényszeríteni.
A vádirat szerint a vádlott április végén, Miskolcon meglátta a járóbottal lassan, gyalogosan közlekedő 72 éves nőt, akit követett. Az elkövető kinyitotta a társasház kapujának ajtaját, majd a lépcsőházban beszálltak a felvonóba.
Ahogy elindult a lift, a vádlott lehúzta a nadrágja cipzárját, elővette a nemi szervét, és szexuális cselekményt végzett. A férfi közölte a sértettel, hogy tízezer forintot ad neki szexuális cselekményért cserébe. Az asszony ezt visszautasította, mire a vádlott fogdosni kezdte, kezét az arcára tette, magához húzta. A sértett kiabált, próbálta ellökni magától, de a vádlott a lift falához szorította, és szexre akarta kényszeríteni. A sértett ellenállt, sikoltozott, ezért a férfi megállította a liftet, és kilökte a lépcsőházba.
A Miskolci Járási Ügyészség a férfit erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntettének kísérletével vádolja. Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.
