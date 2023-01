A brit kormányt is belerángatnák a királyi család vitájába

Rishi Sunak kezébe adnák a döntést

A brit kormányt is bevonhatják a királyi családon belüli viszálykodásába, miközben a feszültség csak nő Harry herceg önéletrajzi könyvének megjelenése óta. A Buckingham-palota tisztviselői szerint Rishi Sunak kormányfőnek kell döntenie abban a vitában, hogy meghívják-e Harryt édesapja, III. Károly király és felesége, Kamilla királyné koronázási ceremóniájára.

A királyi családhoz közel álló források úgy vélik, tovább szítaná a feszültségeket, ha az uralkodó utasítaná el, hogy fia ott legyen a májusi 6-i szertartáson a Westminster-apátságban, ám ha Harry megjelenhetne a hivatalos eseményen feleségével, Meghan Markle-lel együtt, valószínűleg akkor is állna a bál a családon belül.

The Mail on Sunday brit hetilapnak nyilatkozó tisztségviselők szerint az uralkodónak a „Churchill-precedenst” kellene alkalmaznia annak érdekében, hogy elkerülje a kellemetlenségeket. 1953-ban ugyanis az akkori miniszterelnök, Winston Churchill közölte Windsor hercegével, a korábbi VIII. Eduárd királlyal, aki 1936-ban lemondott a trónról, hogy nem látják szívesen unokahúga, II. Erzsébet királynő koronázásán.

A Buckingham-palotában dolgozók szerint továbbá azért is a brit kormányfőnek kell kezébe vennie a döntést a sussexi herceg részvételéről, mert a koronázás egy hivatalos esemény, amelyet az állam fedez. A brit kormány azonban egyelőre vonakodik felelősséget vállalni az ügyben.

– Hagyományosan a királyi háztartás lát el minket a vendégek listájával, és mi ennek alapján kezdjük meg az előkészületeket – nyilatkozta a kormány egyik tisztviselője.

III. Károly brit király és felesége, Kamilla királyné 2022. december 25-én Fotó: Kirsty Wigglesworth

Jobb lenne, ha Harry távol maradna

Harry herceg egyébként mindeddig még nem nyilatkozott arról, megjelenne-e a koronázáson, ha meghívnák. Részvétele ugyanakkor több szempontból is problémát okozna. Hugo Vickers történész szerint elterelné a figyelmet az uralkodói párról a sussexi hercegi pár megjelenése, mivel mindenki azzal törődne, hova ültetik őket, hogyan viselkednek, és így tovább.

– jelentette ki a királyi család szakértője. Hugo Vickers felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy biztonsági aggályok is felvetődnének, ha a király másodszülött fia megjelenne Londonban a koronázáson. Harry memoárjában ugyanis arról számolt be, hogy a brit hadsereg katonájaként huszonöt tálib harcost ölt meg Afganisztánban.

Ahogyan lapunk is megírta: a Spare (Tartalék) című új könyv azt mutatja be, hogyan hidegült el családjától a herceg, aki feleségével együtt 2020-ban döntött úgy, hogy visszalép a hivatalos teendőitől és Kaliforniába költözik. A memoár azonban újabb törést okozott a királyi család tagjai közt, miután a 38 éves herceg komoly bírálatot fogalmazott meg legközelebbi hozzátartozóival szemben. Harry a többi között bántalmazással vádolta meg bátyját, Vilmos brit trónörököst, és édesapja második feleségét, Kamillát is hevesen támadta. A herceg mindezek ellenére úgy gondolja, családjának kellene bocsánatot kérnie, ha ki akarnának békülni vele. A Buckingham-palota ugyanakkor mély hallgatásba burkolózott az üggyel kapcsolatban.