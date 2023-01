A háború uralja a cseh választási kampányt

– Szokatlan időkben kerül sor a választásra, háború dúl nem messze határainktól. Alapvető energetikai és gazdasági problémákat kell megoldanunk – vázolta fel a helyzetet a Respekt című hetilap. A legfrissebb felmérések szerint a nyolcfős mezőnyben szoros küzdelem várható Andrej Babis volt miniszterelnök, Petr Pavel nyugalmazott tábornok és Danuse Nerudová közgazdász, egykori egyetemi rektor között. Mindannyian 25 százalék körüli támogatottsággal rendelkeznek, ám Babis és Pavel juthat a két hét múlva sorra kerülő második fordulóba. Ott azonban

a volt kormányfő szinte biztosan vereséget szenvedne mindkét politikai újonctól.

Bár a magyar kormány szoros politikai szövetségese, Babis és mozgalma, a 2021-ben ellenzékbe szorult centrista ANO az elmúlt évekhez hasonlóan most is stabil, 30 százalékos támogatottsággal rendelkezik a lakosság körében, úgy tűnik, a milliárdos üzletembernek túl nagy az elutasítottsága is a közép-európai viszonylatban liberálisabbnak tekinthető cseh társadalomban. Babist ugyan a hét elején az ellene indult korrupciós perben felmentették, lökést adva kampányának, a második fordulóban valószínűleg csupán 40 százalékra tudná feltornászni eredményét.

Mészáros Andor, az ELTE tanára korábban azt mondta lapunknak: Babis politikai erejét az adja, hogy több választói réteget tud megszólítani, s hatékony gazdaságpolitikát tudott megvalósítani. Kormányzása idején erőteljes bevándorlásellenes és mérsékelt euroszkeptikus hangokat ütött meg, a jelenlegi ötpárti, jobboldali–liberális–zöldpárti kormányt pedig azzal vádolja, hogy túl nagy segítséget nyújt Ukrajnának ahelyett, hogy a gazdasági válság idején saját állampolgárait segítené.

Az infláció 20 százalék közeli, az energiaárak az egekbe szöktek, az ország enyhe recesszióba került

– olvasható a Reuters hírügynökség elemzésében. Miközben elítélte az Ukrajna elleni orosz agressziót, Babis úgy véli, ideje leállítani az Ukrajnába történő fegyverszállítást, mert az már elérte a célját, sikerült megállítani Vlagyimir Putyin orosz elnök terveit.

Andrej Babis kampányzáró rendezvényt tart Brnóban 2023. január 9-én. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

A kérdésben megosztottak a csehek: egy november közepén közölt felmérés szerint a tavasszal mért 61 százalékról 53 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik szükségesnek tartják a katonai segítségnyújtást. Eközben a megkérdezettek 48 százaléka mondta azt, hogy le kell állítani az orosz energiaimportot, ezzel ellentétes véleményen 47 százaléknyian vannak. – Ellenfelei vádjaival szemben azonban Babis nem oroszpárti és nem EU-ellenes – írja elemzésében Ostap Karmodi prágai újságíró, utalva arra, hogy éppen Babis kormányzása idején utasítottak ki többtucatnyi orosz diplomatát kémkedés vádjával, feszültséget keltve a cseh–orosz viszonyban.

Babis pragmatikusabb megközelítéséhez képest azonban Petr Pavel és Danuse Nerudová is sokkal egyértelműbben foglal állást a Nyugat mellett és Oroszország ellen.

A komoly katonai tapasztalattal rendelkező, korábban a NATO Katonai Bizottságát is vezető tábornok a jelenlegi kormány hívének vallja magát, s teljes mértékben egyetért az Ukrajnát támogató lépésekkel. Támogatja az euró bevezetését is, kampányában pedig „rendet és nyugalmat” ígért a választóknak. A Pavellel szembeni legsúlyosabb vád az, hogy 1985-től a rendszerváltásig a kommunista párt tagja volt, amiről azóta sajnálkozóan beszél. Danuse Nerudová szerint az ukránok a csehek szabadságáért is harcolnak, egyben kifejtette azon véleményét, hogy az emberi jogok aggasztó helyzete miatt országának nem szabad szoros kapcsolatot kialakítani Kínával sem. A közgazdász különösen a fiatalok körében közkedvelt az LMBTQ-közösséget és a zöldenergia-átállást támogató nyilatkozatai miatt.