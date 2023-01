Bajban vannak az ukránok, és most kivételesen nem a háború miatt

A jövedéki termékekért, így az alkoholtermékekért és a cigarettáért is kizárólag bankkártyával lehessen fizetni Ukrajnában – merült fel az új adótörvény kidolgozása közben. Minderre az ötletgazdák szerint azért van szükség, mert az intézkedés bevezetésével tetemes bevételhez juthatna a költségvetés, illetve csökkene a feketepiac bevétele.

A megoldást az elektromos zárjegyek bevezetése jelentené, hiszen a papíralapú zárjegyek könnyen hamisíthatók

– mutatott rá Rosztiszlav Surma, az elnöki hivatal vezetőjének helyettese az Ukrajina-Ukrinform tájékoztatóján, amelyről a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál tudósított. Hangsúlyozta: a másik hatékony intézkedés az lenne, ha a jövedéki adó hatálya alá tartozó termékeket a jövőben kizárólag bankkártyával lehetne megvásárolni.

Az adóreform tervezetének kidolgozása közben megvizsgálják a jövedéki termékek (így a cigaretta és az alkohol) adójának közép-európai szintre emelésének lehetőségét – számolt be Surma. A reformok kurátorának tisztségét is betöltő politikus szerint egy ilyen intézkedés bevezetésével tetemes bevételhez lehetne juttatni a költségvetést.

Kifejtette: ez azért fontos kérdés, mert jelenleg a dohánytermékek harminc százaléka a feketepiacot gazdagítja, az alkoholos italok esetében ez az arány még nagyobb lehet. Döntés még nem született a javaslatokról.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Kárpátalján megnőtt a kényszersorozások száma. A hadra fogható férfiakat a rendőrök és a katonák közösen – akár erőszakkal – szedik össze az utcán, a piacon, a presszókban vagy ahol érik. Az ott élő honfitársaink egyre jobban félnek, van, aki szerint hamarosan már nem marad magyar Kárpátalján. A kényszersorozásokkal párhuzamosan fokozódik a magyargyűlölet is. A Viktor Baloga–Andrij Baloga apa-fia páros bosszúhadjárata az oka a munkácsi turul, a magyar intézményvezetők és a magyar feliratok eltávolításának is.