Dízelhiány: Magyarország megmenekült, de Európa nem

Fájdalmas orosz szakítás, de úgy tűnik, lesz másik

Az irreális magas árrés megmaradhat, viszont már látszik a fény az alagút végén. Az év második felében több fontos finomítót is átadnak: ilyen a szaúd-arábiai Dzizan finomító négyszázezer hordó kapacitású bővítése, a Dangote 650 ezer hordó kapacitású nigériai olajfinomítója vagy az új 615 ezer hordó kapacitású al-Zour finomító Kuvaitban. Igaz, ezek felfutása jó fél év, viszont 2024-től már felzárkózhat a dízelkínálat az európai kereslethez, így az árrések is visszaeshetnek. A jelenlegi helyzetet az is segítheti, hogy a kínai állam több finomítójának magasabb exportkvótát engedélyezett, ez a mennyiség pedig Európát veszi célba. Amerikai készletek is megmozdulnak az 50 dollár körüli árrésért.

Ugyanakkor az orosz kiesés egyértelműen szűkíti a kínálatot és nem optimális egyensúlyi helyzetet teremt: Európának távolabbról adják és távolabbról is jut hozzá a nyersanyaghoz, illetve az olajtermékekhez.

Megjegyzik, hogy mindez nem tűnik éppen átgondoltnak. Mégis, az orosz forrás kiesésére volt ideje felkészülni a kontinensnek, a készletek megerősödtek. Ezért az elemzők az új szabály február 5-i élesítésétől további jelentős fordulatot nem várnak.