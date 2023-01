Erőteljesen készül Giorgia Meloni a februári uniós csúcstalálkozóra

Olaszország nem maradhat egyedül a határvédelem megoldásában, szüksége van a többi tagország támogatására. Strukturált megoldások szükségesek a kontinens határainak megvédésére, a tagországok megosztottsága csak az emberkereskedők dolgát könnyítené meg. Közös európai elköteleződésre van szükség a migrációs tömegek kiindulási és tranzitországaival való együttműködésben is – hangsúlyozta Meloni. Hozzátette: „elérkezett az idő, hogy az illegális migrációs hullámot azelőtt megállítsuk, mielőtt az Európa határához érne”. Az olasz kormányfő arra is kitért, hogy az ország területén jogtalanul tartózkodó személyek kitoloncolásában is európai támogatásra számít, gyors, hatékony és konkrét megoldásokkal.

Az olasz lapok úgy értesültek, a miniszterelnök a héten Berlinbe és Stockholmba is ellátogat, jövő héten pedig Párizsba utazik, hogy a februári ülés előtt meggyőzze az európai vezetőket álláspontjáról.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (jobbra) és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a római miniszterelnöki hivatalban, a Chigi-palotában tartott megbeszélése utáni sajtóértekezleten 2023. január 30-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani)