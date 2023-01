Mégsem lepleződött le Vlagyimir Putyin színészi gárdája

Fizetett színészeket alkalmazhat Putyin?

– Katona, tengerész, jámbor keresztény. Isten útjai kifürkészhetetlenek – írta Twitter-oldalára egy belarusz újságíró mellékelve három fotót egy szőke hajú, középkorú hölgyről, aki évről évre feltűnik Vlagyimir Putyin mellett. 2016-ban halászként, 2017-ben egy vallási szertartáson készült felvételen is szerepel, emellett pedig az orosz elnök újévi fotóján is feltűnik egy szőke hajú hölgy.

A közösségi média felhasználói szerint, a Putyin mögött balra látható szőke nő már többször szerepelt az orosz elnökkel nyilvánosan (Fotó: Mihail Klimentyev)

Hogyan azonosíthatóak be az embereket Vlagyimir Putyin körül?

A közösségi oldalakon és a hírportálokon terjedő állításokat a BBC egy arcfelismerő szoftver segítségével ellenőrizte: a brit közmédia munkatársai arra a megállapításra jutottak, hogy a 2016 szeptemberében, az Ilmeny-tó partán készült fotón és a 2017 karácsonyán, a Jurev-kolostorban készült felvételen szereplő hölgy valóban ugyanaz. Név szerint Larissza Szerguhina – de korántsem színész, hanem egy novgorodi halfeldolgozó cég alapítója és az Egységes Oroszország párt tagja. A szoftver 99,1 százalékos hasonlóságot mutatott ki.

Az újévköszöntő videón azonban már egy másik hölgy szerepel Putyin mögött, az orosz–ukrán háborút is megjárt katonák társaságában: Anna Szidorenko az orosz média szerint katonaorvosként szolgál a hadseregben – ezt az ukrán hírszerzés listája is alátámasztja, amelyben az egyik orosz csapat tagjait sorolják fel név szerint. A BBC által használt arcfelismerő szoftver 29 és 28 százalékos hasonlóságot jelzett a másik két fotón szereplő hölggyel, ami – az ukrán feltételezésekkel ellentétben, miszerint a hölgy a Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSO) tagjaként Putyin védelméért felel – gyakorlatilag kizárja, hogy ugyanarról a személyről lenne szó.

A vizsgálat a 2016-os felvételen látható halászokra is kiterjedt, akik közül négyen 99 százalékos valószínűséggel ugyanazok a személyek, akikkel Putyin a 2017-es karácsonyi templomi szertartáson is részt vett. Viszont ebben az esetben sem színészekről van szó.

A BBC munkatársai megállapították, köztük van Alekszej Ljasenko, aki azt a halászcsapatot vezeti, amely fogadta az orosz elnököt 2016-ban az Ilmeny-tavon, valamint fia is.

A soldier, a sailor, a devout Christian. God moves in a mysterious way pic.twitter.com/zCDrUgXMIE — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) December 31, 2022

„Nincs abban semmi furcsa, hogy azokat a halászokat is meghívták a 2017-es istentiszteletre, akikkel korábban találkozott Putyin, és akikkel együtt is étkezett” – írta a ForPost orosz nyelvű, szevasztopoli hírportál. Az internetet ugyanis ezekben az években egy olyan fotó is bejárta, amelyen az orosz elnök Larissza Szerguhina és a halászok társaságában vacsorázott.