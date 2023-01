Novák Katalin: Az idei évnek a béke évének kell lennie

Ikonikus épületben, a Magyar Zene Házában fogadta Novák Katalin köztársasági elnök a diplomáciai testület tagjait. – Az új év kezdete egy remek alkalom a párbeszédre és a találkozásra – fogalmazott, majd megköszönte a jelenlévők Magyarország iránt tanúsított érdeklődését, amely szerinte épp azokban a pillanatokban a legfontosabb, amikor „számukra nem világos, hogy mi magyarok éppen mit miért teszünk”.

Ha 2022 a háború éve volt, akkor az ideinek a béke évének kell lennie

– jelentette ki Novák Katalin.

Hozzátette: tavaly azzal, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, hazánkat is hatalmas kihívások elé állította – említve a gázkérdést, az inflációt és a bizonytalanságot. A krízis közepette, hogy „megerősödve jöjjünk ki mindebből”, az államfő kiemelte, olyan stratégiai gondolkodásra van szükség amely nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is működik. Szerinte ehhez a jelenlegi kormányt tapasztalata, bátorsága és tudása alkalmassá teszi. Hozzátette: ebben a magyar emberek is partnerek, hiszen ők nem akarják folyton újra és újra kezdeni, nem akarnak lemaradni, hanem meg akarnak erősödni.

Novák Katalin szerint ebben a megerősödésben a biztos család kulcsszerepet játszik. Elmondta, hogy a magyar kormány az elmúlt évben a GDP hat százalékát fordította a családok támogatására és ezzel sikerült növelni a házasságok és a születendő gyermekek számát is. „Remélem, sikerül fenntartani ezt a pozitív demográfiai trendet a jövőben is” – mondta.

Nekem, Magyarország első női államfőjének azt mondták, hogy a nők érzelgősek. Ez így van, de racionálisak is!

– hangsúlyozta, majd kiemelte, hogy beiktatása óta éppen azért igyekezett aktív lenni a nemzetközi közösségben, hogy minél jobban megértse más országok gondolkodását és bemutassa a magyart.

A köztársasági elnök a tisztelet és pragmatizmus szavakat hangsúlyozta beszédében.

Aláhúzta, hogy „mi mindig tisztelni, becsülni fogjuk ünöket, mert tiszteljük országaik polgárainak a döntését, amelyet a választásokon hoztak”. Ám sajnálatát fejezte ki, hogy ez a fajta tisztelet nem mindig kölcsönös.

„A békének kell a végső célnak lennie, ezt észben kell tartanunk” – emelte ki a pragmatikusság kapcsán, utalva az orosz–ukrán háborúra, amelyben Ukrajna szuverenitását hangsúlyozta. Az államfő szerint nyugatnak és keletnek, északnak és délnek az összefogásra lenne szüksége.

Novák Katalin beszédében kitért a nyugat-balkáni országok európai uniós integrációjának fontosságára is.

Szerinte bár az „EU nem a paradicsom, a nézeteltéréseinket belül kell lefolytatnunk”.

Az eseményen valamennyi visegrádi ország, az orosz és amerikai nagykövet is részt vett. Az ukrán nagykövetséget Balog István tanácsos képviselte. Novák Katalin államfő mellett felszólalt Michael Wallace Banach amerikai katolikus püspök is, aki a tavalyi évtől tölti be a magyarországi apostoli nuncius tisztséget. Az eseményen továbbá részt vett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi és Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök a Magyar Zene Házában köszöntötte a diplomáciai testület tagjait a 2023-as év tiszteletéből 2023. január 11-én (Fotó: Sándor-palota)