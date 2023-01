Szigorúbb szabályokról papol a pénzzel ügyeskedő Manfred Weber

A képmutatás mesterei háborodnak fel leginkább az Európai Parlament történetének legnagyobb korrupciós botrányán. A uniós parlament az átláthatósági szabályok jelentős szigorításán dolgozik, ezekre reagálva a baloldali és a baloldalhoz egyre közelebb kerülő politikusok óriási hanggal egymásra licitálnak a javaslataikkal. Rögtön itt van Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője, aki az Augsburger Allgemeine című német lapnak azt nyilatkozta, hogy

meg kell teremteni a módját, hogy a korrupt parlamenti képviselők nyugdíjjogosultságát csökkenteni lehessen, ha megerősített kötelezettségszegés történik.

Manfred Weber a jelek szerint elfelejthette a korábbi botrányát, amelyben az ügyeskedő néppárti politikus a saját családi házát nevezte ki pártirodának, hogy néhány ezer euró a zsebében maradjon. Aki ilyen dörzsöld módon képes ügyeskedni néhány ezer euróért, az azonnal gyanúba keveredik egy korrupciós botrány kirobbanásakor. Amikor a V4NA leleplezte az arcpirító etikátlanságot, egy apró alsó-bajorországi falucskában, az isten háta mögötti Wildenbergben állt a háza, amiben életvitelszerűen lakott. Ebben az épületben a földszinti részt keresztelte át irodának, nyilvánvalóan azért, hogy így saját maga vághassa zsebre azt a pénzt is, amit irodabérletre kellene fordítania. Az, hogy ez a falucska ugyancsak messze esik a nagyvárosoktól, így a választópolgároknak nem könnyű felkeresni szeretett képviselőjüket, nem számított.

A V4NA újságírói a saját szemükkel látták Wildenbergben, Weber még arra sem vette a fáradtságot, hogy kiírja a kapura, ez az ő képviselői irodája.

Az évek alatt közel 125 milliót sikerülhetett zsebre vágnia a dörzsölt ötlettel. Ráadásul ebből a keretből kifizethette akár a családi ház teljes rezsijét is, hiszen számlákat Brüsszelben erről sem kértek.

Az EU bürokraták nem kicsinyeskednek ilyesmivel. Ők aztán tudják, hol is van a legjobb helye az európai adófizetők pénzének.

A szintén német Gabriele Bischoff szociáldemokrata politikus is habzó szájjal bírálja Eva Kailit és a lehető legszigorúbb intézkedések bevezetését követeli, amikor azonban valaki előáll egy velős és használható javaslattal, akkor hirtelen elhalkulnak a baloldaliak. Ahogy párttársai, úgy Bischoff asszony is hirtelen elfelejtette definiálni az “átláthatóság” kifejezést, amikor decemberben a parlament állásfoglalásáról vitáztak. Ahogy azt a V4NA megírta, az Identitás és Demokrácia pártcsalád azt követelte, hogy

minden EP-képviselő haladéktalanul tegye közzé, hogy milyen kapcsolatokat tart fenn Katarral és az érintett nem kormányzati szervezetekkel, milyen juttatásokat kapnak Katartól vagy civil szervezetektől, és hogy Katar mely tisztviselőivel és képviselőivel találkoztak.

A módosítási javaslatot azonban nem sikerült elfogadtatni. Csak 204 képviselő szavazott a nagyobb átláthatóság mellett, 326 képviselő szavazott ellene. Nemmel szavazott például a német baloldal, amely otthon hemzseg a korrupciós botrányoktól – köztük az addig két kézzel kapálózó Gabriele Bischoff is, akinek nem remegett meg a keze, amikor le kellett szavazni a javaslatot. Szintén a szigorú átláthatóság ellen voksoltak a zöldpárti politikusok, akik rendszerint az utóbbi hónapok európai botrányai középpontjában állnak, egyfajta “modern korruptak” csoportjaként.

De az átláthatóságért kétségbeesetten kapálózó magyar balliberális csoport sem szerette volna, ha fény derül a képviselők féltve őrzött titkaira.

A V4NA brüsszeli forrása szerint joggal vetődik fel a kérdés az átlagos európai adófizetők fejében, hogy vajon milyen titkokat őriznek ezek a politikusok. A viselkedésük és a reakcióik azt támasztják alá, hogy egy idegen ország gyakorlatilag megvásárolhatott, gyarmatosíthatott egy egész kontinenst. De nem csak Katar igyekezett befolyást vásárolni az uniós döntéshozatali rendszerbe. A V4NA számolt be arról a marokkói eseményről, amely komoly gyanúba sodorta Guy Verhofstadtot a korrupciós ügy kapcsán. Nem is olyan régen, 2018-ban maga Guy Verhofstadt is élvezte Marokkó vendégszeretetét talán nem is annyira véletlenül Eva “Katargate” Kaili baloldali EP-képviselő társaságában egy konferencián készült fotó tanúsága szerint.

Korábban írtunk arról, hogy az Európai Néppárt is érintett lehet a korrupciós botrányban. Bár egyértelmű a baloldal érintettsége a korrupciós ügyben, az EP elnöke még decemberben hangsúlyozta: nem bal- vagy jobboldali ügyről van szó, hanem arról, hogy mi a helyes, s mi a helytelen, ezért felszólította képviselőtársait, óvakodjanak attól, hogy politikai haszonszerzésre használják fel a botrányt.

Roberta Metsola bejelentette továbbá, hogy egy reform keretében szigorúbban ellenőrzik majd, hogy ki léphet be az uniós épületekbe, kik finanszírozzák a lobbiszervezeteket, milyen kapcsolataik vannak harmadik országokkal. – A harmadik országbéli gonoszoknak tudniuk kell, hogy nem léphetnek fel ellenünk, európaiak vagyunk és azok maradunk – jelentette ki.

A szocialisták és az Európai Néppárt szövetséget kötött egymással, hogy megvédjék Katart

– vádolta meg összeesküvéssel a jobbközép-liberális pártokat tömörítő Néppártot a francia radikális baloldali EP-képviselő, Manon Aubry az Euractivnak nyilatkozva. Mint mondta, a labdarúgó-világbajnokságot rendező Katart, mint az emberi jogokat megsértő országot elítélő EP-határozatokat igyekezett felhígítani az EPP.

A sajtóban megjelent hírek szerint a görög Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság alelnökének – egykori európai néppárti EP-képviselőnek – a viselkedése is gyanút vet fel, hiszen az elmúlt hónapokban Katar munkaügyi reformjait dicsérte ahelyett, hogy elítélte volna az arab országot.

A teljes cikk Szigorúbb szabályokról papol a pénzzel ügyeskedő Weber címen érhető el a V4NA oldalán.