Az Európai Unió külső határainak megerősítését sürgeti tizenöt tagállam

A migrációs folyamatok által leginkább érintett tizenöt EU-tagállam közös nyilatkozatban sürgeti a külső határok megerősítését és a migránsok befogadásáról szóló, harmadik országokkal kötendő megállapodásokat, írja beszámolójában az Euractiv hírportál.

Történelmi megállapodások küszöbén az Európai Unió

„Érdemes megvizsgálni a lehetőségét annak, hogy az EU saját külső határai mentén és azon túl elhelyezkedő harmadik országokkal megállapodásokat kössön” – szól az Athénban tartott kétnapos, a határigazgatásról szóló konferencia zárónyilatkozata. Az EU jelenleg azt vizsgálja, hogy határvédelmi ügynöksége, a Frontex hogyan működhetne harmadik államokban a migráció visszaszorítása érdekében.

Elkötelezzük magunkat amellett, hogy megoldásokat találjunk a harmadik országokban biztosítandó nemzetközi védelemre

– áll a nyilatkozatban.

A történelemben először az EU azt tervezi, hogy nem európai államokkal kössön ilyen megállapodásokat

– írta Twitter-bejegyzésében Tineke Strik, a Zöldek európai parlamenti törvényhozója. A megállapodások lehetővé tennék a Frontex számára, hogy határőröket telepítsen és határigazgatási feladatokat lásson el – tette hozzá.

Mauritánia és Szenegál Strik szerint már meg is kezdte a tárgyalásokat az Európai Unióval.

Több anyagi forrásra lesz szükség

A konferencia résztvevői Ausztria, Bulgária, Horvátország, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Görögország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Lengyelország, Románia és Szlovákia voltak.

Felszólították az Európai Bizottságot, hogy bocsásson rendelkezésre megfelelő pénzügyi támogatást a frontországok számára a határvédelmi infrastruktúra minden típusára, beleértve a fizikai akadályokat és a befogadással kapcsolatos egyéb költségeket.

„A Frontex támogatását is növelni kell és teljes mértékben be kell vetni a leginkább érintett tagállamokban” – hangsúlyozták. A gyorsított eljárások lehetőségének kiterjesztését is követelték a felek.

Több ország, köztük Ausztria és Görögország is uniós finanszírozást kért a blokk külső határai mentén húzódó kerítések megerősítésére, hogy csökkentsék a menedékkérők áramlását.

A bizottság azonban eddig vonakodott, mondván falak és szögesdrótok építése nem a megfelelő megoldás.

A törökországi és szíriai földrengés sújtotta területekről menekülőkkel kapcsolatos kérdéskör kapcsán Notisz Mitarakisz görög migrációs miniszter azt mondta, hogy az EU segíteni fog a február 6-i földrengés által elpusztított városok újjáépítésében, amelynek több mint 46 ezer halálos áldozata volt. Kitartott azonban amellett, hogy emberek millióinak tömeges mozgása nem megoldás, és humanitárius segítséget kell küldeni Törökországba és Szíriába, mielőtt ez megtörténik.

Borítókép: Német rendőr kémleli a határt. A Frontex-tisztek mintegy 15 százaléka Németországból érkezik az EU határ- és partvédelmi ügynökségéhez. (Forrás: Frontex/Twitter)