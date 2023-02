Bemutatták az Oroszország elleni tizedik szankciós csomag javaslatát

Csütörtökön Strasbourgban az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, valamint Josep Borrell, az unió kül- és biztonságpolitikai képviselője hivatalosan bejelentette a testület új javaslatát az Oroszország elleni, immár tizedik szankciócsomagra vonatkozóan. A bizottság elnöke elmondta:

a tizedik szankciós csomaggal az EU tovább akarja fokozni a nyomást Oroszországra úgy, hogy exporttilalmat vezet be több mint 11 milliárd euró értékben a kritikus technológiákra és ipari árukra.

Mint mondta, a hatékonyság érdekében az EU számos olyan ipari árucikket vesz célba, amelyekre Oroszországnak szüksége van, és amelyeket nem tud beszerezni harmadik országoktól. – Ezek létfontosságú árucikkek, speciális járművek, gépalkatrészek, továbbá teherautók és sugárhajtóművek pótalkatrészei. Ezenkívül korlátozó intézkedések vonatkoznak majd az építőipari ágazatban használt árukra, amelyeket az orosz hadsereg is alkalmazhat – jelentette ki.

Von der Leyen kifejtette, hogy a bizottsága javaslata szerint korlátozásokat kell bevezetni a kettős felhasználású és a fejlett technológiai áruk exportjára. Mint mondta, a testület ellenőrzést javasol 47 olyan elektronikus alkatrészre, továbbá ritka fémekre vonatkozóan, amelyek orosz fegyverrendszerekben, többek között drónokban, rakétákban és helikopterekben felhasználhatók.

Ezzel betiltunk minden, a harctéren használatos technológiai terméket, gondoskodni fogunk arról, hogy ne találjanak más utakat, mert most először harmadik országbeli szervezeteket is bevonunk az orosz kettős felhasználású termékekre vonatkozó szankciókba

– hívta fel a figyelmet. Hozzátette, hogy mivel az Iráni Forradalmi Gárda drónokat biztosít Oroszország számára, az EU hét iráni szervezetet készül felvenni a szankciós listájára.

Az elnök bejelentette azt is, hogy az EU-nak Vlagyimir Putyin orosz elnök propagandistáival szemben is fel kell lépnie. – Az orosz elnök a közterületeken is háborút folytat propagandistái és dezinformációs hálózatai hadseregével. Mérgező hazugságokat terjesztenek, a társadalmaink megosztására törekednek – hangoztatta az elnök.

Von der Leyen szerint az új szankciócsomag fellép a korlátozó intézkedések kijátszása ellen is.

A javaslat szerint az Európai Bizottság nyomon követi a szankcionált orosz oligarchák vagyonát, és a tagállamokkal közösen áttekintést készít az orosz központi banknak az Európai Unióban tartott összes befagyasztott eszközéről. – Tudnunk kell, mennyi pénzről van szó és hol található, ez nagyon fontos, tekintettel arra, hogy az állami orosz vagyont esetleg az ukrajnai újjáépítés finanszírozására használhatjuk fel – jelentette ki.

Josep Borrell a nyilatkozatában közölte, hogy a tagállami kormányokat tömörítő tanács elé terjeszti az Ukrajna szuverenitásának aláásásában szerepet játszó csaknem száz személy és szervezet elleni szankciókra vonatkozó javaslatok listáját. – Ez a lista magában foglalja a katonai tevékenységekért, a politikai döntésekért, a propagandáért és a dezinformációért felelős személyeket is. Célba vesszük azokat, akik részt vesznek az emberrablásokban, az ukrán gyermekek Oroszországba történő deportálásában és kényszer-örökbefogadásában. És azokat is, akik lehetővé teszik az ukrán erőforrások kifosztását – sorolta.

A két uniós tisztségviselő felszólította az EU-tagországokat a tizedik szankciós csomag minél hamarabbi jóváhagyására.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtóértekezletet tart az EU-tagországok vezetőinek egynapos csúcsértekezletét követően Brüsszelben 2023. február 10-én (Fotó: MTI/AP/Olivier Matthys)