Eljárást indított Ukrajna a Wagner zsoldoscsoport vezetője ellen

Az ukrán főügyészség eljárást indított Jevgenyij Prigozsin, a Wagner orosz zsoldoscsoport vezetője ellen – közölte az ügyészi hivatal pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. A közlemény szerint Ukrajna területi integritásának megsértésével és az ország elleni háborúban való részvétellel gyanúsítják.

A büntetőeljárásban az előzetes nyomozást a rendőrség végzi. Az orosz zsoldoscsoport vezetője az ukrán főügyészség szerint közvetlenül felelős több ezer háborús bűnért.

A vizsgálat eddigi állása szerint Prigozsin felhatalmazást kapott arra, hogy legénységet toborozzon, kiképezze, valamint irányítsa őket az Ukrajna területén folyó harci cselekményekben.

Mindez a jelenlegi orosz rezsim teljes támogatásával történt. A főügyészség hangsúlyozta, hogy a Wagner zsoldoscsoport tagjai sem kerülik el a felelősségre vonást, még azok sem, akik külföldre menekültek.

A norvég rendőrség eközben pénteken közölte, hogy folytatják az őrizetbe vett Wagner-parancsnoknak a kihallgatását. A norvég hatóságok a múlt héten számoltak be arról, hogy elfogtak egy külföldit az Oroszországgal közös határ mentén.

A határőrség közleménye szerint Andrej Medvegyev, aki az orosz katonai magánvállalattól, a Wagner-csoporttól szökött el, illegálisan lépett be Norvágiába.

A norvég hatóságokat az orosz határőrök értesítették arról, hogy nyomokat találtak a hóban, amelyek arra utalnak, hogy valaki illegálisan lépte át a határt. Medvegyev a Reutersnek azt mondta, hogy szeretne bocsánatot kérni az ukrajnai harcokban való részvételért.

A norvég Nemzeti Bűnügyi Nyomozó Szolgálat, a Kripos közleményben tudatta, hogy az őrizetbe vett zsoldos digitális tartalmakat is átadott a hatóságoknak, és ezeket jelenleg is vizsgálják. A Kripos jelentése szerint Medvegyevet továbbra is tanúként hallgatják ki, nem köteles válaszolni a nyomozók kérdéseire, és csak illegális határátlépéssel gyanúsítják. A norvég rendőrség fokozta a biztonsági intézkedéseket a volt Wagner-parancsnok védelmében, de erről részleteket nem árultak el.

Medvegyev egy orosz disszidens csoport által közzétett videóban elmondta, hogy bármilyen háborús bűncselekményről hajlandó tanúskodni, és tagadta, hogy bármelyikben is részt vett volna.

Azt is hozzátette, hogy mindent elmond, amit a Wagner-csoport vezetőjéről, Jevgenyij Prigozsinról tud. A férfi közölte még, hogy félti az életét, és menedékjogot szeretne kapni Norvégiában.