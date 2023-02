Közel húszezerre nőtt a hét eleji földrengések halálos áldozatainak a száma + galéria

Eközben a szíriai földrengések sújtotta Latakia után Aleppóban is üzembe helyezte a mobil egészségügyi egységeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által irányított segítőcsapat. A két városban összesen négy gépjárműben működő orvosi rendelő, és két konténerben kialakított, kisebb műtétek elvégzésére is alkalmas, röntgennel, ultrahangkészülékkel és minilaborral is felszerelt mobil klinika fogadja az ellátásra szorulókat − áll a szeretetszolgálat lapunknak eljuttatott közleményében.

Latakiában mintegy 30-40 ezer, Aleppóban akár 60 ezer embert is érinthetnek a földrengés okozta károk.

Az Ökumenikus Segélyszervezet arról számolt be közleményében, hogy a Tesco Magyarország húszmillió forinttal járul hozzá a napokban indított humanitárius segélyakciójukhoz, amely a törökországi és szíriai földrengés miatt otthontalanná vált családokat támogatja. Emellett a Tesco-csoport több mint negyvenmillió forintnak megfelelő fontot adományoz a földrengés károsultjainak támogatására a Vöröskereszten keresztül. Az Ökumenikus Segélyszervezet helyi partnerével, a Middle East Council of Churches egyházi szervezettel szoros együttműködésben vesz részt a földrengés károsultjainak támogatásában Szíriában.

Borítókép: Több nappal a katasztrófa után továbbra is folyamatosan kutatnak túlélők és holttestek után (Fotó: AFP/Anadolu Agency)