Pénzt igen, uniós csatlakozással kecsegtető ígéreteket nem visznek Kijevbe

Már önmagában az is szimbolikus, hogy a történelemben először egy aktív háborús övezetben kerül sor európai uniós csúcstalálkozóra: tizenhat uniós biztos látogat ma Kijevbe, hogy találkozzon az ukrán kormánnyal, a brüsszeli delegációt pedig Ursula von der Leyen bizottsági elnök és az idén már másodszorra az ukrán fővárosba utazó Charles Michel, az Európai Tanács elnöke vezeti. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott tárgyalások legfontosabb témája várhatóan Ukrajna uniós csatlakozása és a háborúban álló országnak a befagyasztott orosz vagyonból való újjáépítése lesz, Johannes Hahn költségvetésért felelős uniós biztos csütörtöki nyilatkozata alapján pedig az is biztosra vehető, hogy Brüsszel további jelentős összegekkel is kifejezi szolidaritását Kijev felé. Hahn ugyanis annyit már előzetesen is elárult, hogy

az EU újabb 400 millió euró (mintegy 160 milliárd forint) támogatást fog bejelenteni Ukrajna számára Kijevben, amelyből 100 millió euró humanitárius segély, 300 millió euró pedig a kétoldalú együttműködést segíti majd.

Az uniós tisztviselők kijevi „felvonulása” PR-akciónak se lesz utolsó, legalábbis a brüsszeli Politico szerint; a vizitet megelőzően ugyanis az Európai Bizottság főtitkársága részletes tájékoztatót küldött az utazó delegációnak, amelyben nagy hangsúlyt helyeztek az öltözködési előírásokra is. Eszerint a kijevi vizithez megfelelő dress code a „szokásos üzleti öltözet”, az útmutatás szerint azonban a háború kitörése óta Zelenszkij védjegyévé vált olívazöld, militarista vagy túl élénk színek mindenképp kerülendők – a brüsszeli lap szerint ez a törekvés leginkább arra irányul, hogy a katonai megjelenést meghagyják az ukrán elnöknek és csapatának.