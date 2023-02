Volodimir Zelenszkij tárgyalna a kínai vezetéssel

Találkozóra hívná Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Hszi Csin-ping kínai elnököt, miután a nagyhatalom tegnap nyilvánosságra hozott egy dokumentumot az ukrajnai válság politikai rendezéséről. Az ukrán elnök elmondta, bizonyos pontjait értékelendőnek tartja Kína „gondolatainak” – melyeket szándékosan nem nevezett béketervnek –, azonban sietett leszögezni, hogy csak az az ország kezdeményezhet béketervet, melynek területén a háborút vívják. Előre jelezte azt is, hogy ha lennének is ilyenek, az orosz csapatok Oroszország 1991-es határáig történő visszavonása továbbra is szükséges feltétel lenne egy békeszerződéshez.

Ezzel együtt Zelenszkij jó jelnek tartja, hogy Kína aktivizálta magát a kérdéskörben, és nyitott lenne a kínai elnökkel egy találkozóra.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Kína semmi esetre sem támogathatja fegyverrel Oroszországot. „Ez számomra rendkívül fontos” – szögezte le.

Oroszország értékeli a kínai javaslatot

„Nagyra értékeljük kínai barátaink őszinte vágyát, hogy az ukrajnai konfliktus békés megoldásához hozzájáruljanak. Osztjuk Peking nézeteit” – fogalmazott Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Zaharova hozzátette: készek arra, hogy céljaikat politikai és diplomáciai úton érjék el, azonban ehhez szükség lesz arra, hogy a partnerek elfogadják az új területi realitásokat. Ez Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyék orosz bekebelezésének elismerését jelenti.

Nyugati szervezetek és államok: szkepticizmus és teljes elutasítás

A NATO és az Európai Unió fenntartásokkal reagált pénteken arra, hogy Kína párbeszédet és tűzszünetet szorgalmazott Oroszország és Ukrajna között a háború kitörésének első évfordulóján, pénteken közzétett, 12 pontból álló dokumentumában. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Tallinnban újságírók előtt azt mondta: „Kína azért nem teljesen hiteles közvetítő, mert mindeddig nem volt képes elítélni Ukrajna törvénytelen lerohanását.”

Joe Biden amerikai elnök jóval kevésbé volt visszafogott. Az ABC amerikai televíziós csatorna pénteki híradójában úgy nyilatkozott, semmit nem lát a tervben, ami Oroszországon kívül bárki másnak előrelépést jelentene.

Putyin tapsol neki, szóval hogyan lehetne egyáltalán jó?

– fogalmazott Joe Biden Kína javaslatáról, aki Volodimir Zelenszkij Hszi Csin-pinggel való találkozását sem támogatja.

Egyszerűen nem volna racionális, hogy Kína tárgyaljon az Ukrajna és Oroszország között zajló, Kijev számára teljesen igazságtalan háború kimeneteléről

– jelentette ki. „Ukrajnának jelenleg nem F–16-os vadászgépekre van szüksége, egyelőre ki van zárva, hogy harci repülőgépeket küldjünk Kijevbe” – szögezte le az elnök. Hozzátette: „Olyan helyzetet kell teremteni Ukrajna számára, amelyben a tavasz és a nyár során előrelépéseket tud tenni.”

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal az amerikai törvényhozás washingtoni épületében, a Capitoliumban 2022. december 21-én (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)