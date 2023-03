Lángba borították a francia tüntetők a bordeaux-i városházát + videók

Lángba borították a bordeaux-i városházát a francia tüntetők, akik ismét a nyugdíjreform ellen tüntettek – írta meg a BBC brit közszolgálati média. Az egyelőre nem világos, hogy ki gyújtotta fel az épületet. A dél-franciaországi városháza fából készült ajtaja hamar a lángok martalékává vált, a tűzoltóknak ugyanakkor sikerült megakadályozniuk a tűz továbbterjedését.

Csütörtök este több mint egymillió ember vonult az utcákra Franciaország-szerte, Párizsban körülbelül 119 ezren a belügyminisztérium adatai szerint.

A lakosok összesen kilencedik alkalommal tiltakoztak utcai felvonulásokkal és sztrájkokkal az ellen, hogy a kormány 62 évről 64 évre emelné a nyugdíjkorhatárt.

A szakszervezetek által szervezett békés felvonulásokat több nagyvárosban anarchista tüntetők zavarták meg, Párizsban a rendbontók kirakatokat törtek be, megtámadtak egy gyorséttermet és összetűztek a rendőrökkel. A Cnews televízióban Gérald Darmanin francia belügyminiszter arról számolt be, hogy a fővárosban 903 esetben gyújtottak fel a tüntetők kukákat vagy más utcai tárgyakat – írta meg az MTI.

A miniszter hozzáfűzte: a csütörtök esti utcai tüntetéseken 441 rendőr és csendőr sérült meg a demonstrálókkal kialakult összetűzések során, és országszerte 457 tüntetőt őrizetbe vettek a hatóságok.

A feldühödött lakosokat mindez azonban nem hátráltatja abban, hogy III. Károly brit király útját is megzavarják tiltakozásukkal.

Az uralkodó és felesége, Kamilla királyné vasárnap érkezik Franciaországba, ám szakszervezeti vezetők közölték, a hivatalos látogatás kifejezetten célpontja lesz a további demonstrációknak. Pascal Mesgueni, a CFTC szakszervezet egyik képviselője a bordeaux-i városi közlekedési társaságnál azt mondta, hogy a brit uralkodó biztosan nem tud majd a bordeaux-i villamoson utazni, ahogyan azt eredetileg tervezte.

Gérald Darmanin ennek ellenére igyekezett eloszlatni az aggodalmakat a király útja előtt. Úgy fogalmazott, hogy a biztonsági helyzet nem jelent problémát, és a brit uralkodói párt továbbra is várják. III. Károly március 29-ig tartózkodik Franciaországban, uralkodóként ez lesz az első külföldi útja. A Buckingham-palotából származó információk szerint Londonban is úgy készülnek, hogy a nyugdíjreform elleni megmozdulások akár III. Károly utazásának logisztikáját is érinthetik majd – tette hozzá az MTI.