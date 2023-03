Rettegett Iván kedvencét ette Putyin és Hszi Csin-ping

A Fekete-tengerben fogott haltól kezdve a cseresznyeszósszal tálalt szarvashúson át a klasszikus orosz pavlováig rengeteg ínyencfalat szerepelt Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő közös menüjén − számolt be a The Daily Mail brit hírportál. A két vezető ebédének első fogása blini volt fürjjel és gombával felszolgálva. A blini egy hagyományos kelet-európai sós palacsinta, melyet Putyin és Hszi egy alkalommal már közösen el is készített, még 2018-ban egy konferencia keretein belül.

A menü. Fotó: The Daily Mail

A blinit egy halétel követte, még pedig nem is akármilyen. A kecsegéből készült leves az oroszok egyik kedvelt fogása, a kis tokhalról pedig úgy tartják, hogy zsenge húsa mellett a legjobb minőségű kaviárt is ebből a fajtából lehet kinyerni.

Emellett a kecsege a XVI. században uralkodó Rettegett Iván orosz cár kedvence volt, melyet a cári udvar szakácsai, a hiedelem szerint, lángoló madárhoz vagy sárkányhoz hasonlóan tálaltak.

A kecsegét egy gránátalmasörbet után újból hal követte, az egyik főfogás szibériai fehér lazac volt zöldségekkel. A Kreml szakácsai második főfogásként cseresznyeszósszal tálalt szarvashúst készítettek.

De hogy nézne ki egy állami vacsora desszert és bor nélkül? − teszi fel a kérdést a The Daily Mail. A két államfőnek az ebéd végeztével pavlovát szolgáltak fel, mely Anna Pavlova orosz balerináról kapta a nevét, ugyanakkor a sütemény szülőhazájaként Ausztráliát és Új-Zélandot (a két ország nem tud megegyezni ebben) tartják számon, ahol a táncosnő az 1920-as években turnézott.

A fogások mellé a bort a dél-oroszországi Krasznodar régióból hozták, itt készül az orosz borok 40 százaléka.

Borítókép: A háromnapos állami látogatáson Oroszországban tartózkodó Hszi Csin-ping kínai elnök (balra) és Vlagyimir Putyin orosz államfő a moszkvai Kreml-palotában 2023. március 21-én, Hszi látogatásának második napján (Fotó: MTI/AP/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Grigorij Sziszojev)