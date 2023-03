Szijjártó: Nem adjuk fel az energiaellátás biztonságát

A programra 805 vállalkozás pályázott, és a nyertesek között tizenegymillió euró értékű támogatást osztanak szét, de már a második kör előkészítése is zajlik, amelynek keretében különböző ágazatokat fognak úgy támogatni, hogy az a magyar ipart is segítse – tájékoztatott. Végezetül a miniszter tudatta, hogy Magyarországot beruházói szempontból is érdekli a boszniai energetikai ipar, tárgyalnak arról, hogy milyen magyar szerepvállalásra lehet szükség és lehetőség a víz- és hőerőművek építése és korszerűsítése terén. Számos, világszinten is versenyképes magyar technológia áll rendelkezésre ezen a téren, míg a források előállításában a kormány szívesen együttműködik – hangoztatta.

