A portugálok nagy bukásához korábban az örmények is hozzájárultak

Ennél izgalmasabban nem is alakulhatott volna az európai vb-selejtezők F csoportja: az utolsó forduló előtt csak az örmények szálltak ki a versenyből, és még a portugál, a magyar, illetve az ír válogatott is reménykedhet abban, hogy jövőre megmutathatja magát a világbajnokságon. A portugálok már két fordulóval ezelőtt bebiztosíthatták volna a helyüket a seregszemlén, ám Szoboszlai Dominik hajrágóljával 2-2 lett a végeredmény Lisszabonban, így elodáztuk a luzitán ünnepet. A következő „meccslabda” a csütörtöki, írek elleni vb-selejtező volt, azonban már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek a portugálok, és Cristiano Ronaldo kiállítása miatt emberhátrányban még csak szépíteni sem tudtak. Egy dublini győzelemmel nemcsak magukat lőtték volna ki a világbajnokságra, hanem minket is „vittek volna” a pótselejtezőre, de erre így nem került sor, az utolsó fordulóban dől el minden.

Ha lebőgnének a portugálok, a magyar válogatott még csoportelső is lehetne Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Ma 15 órakor Magyarország–Írország és Portugália–Örményország mérkőzéseket rendeznek. Röviden, ha

Portugália győz, nincs kérdés, kijut a vb-re, mi győzelemmel vagy döntetlennel a pótselejtezőre készülhetünk, vereség esetén az íreké a második hely;

Portugália döntetlent ér el az örményekkel, mi pedig legyőzzük az íreket, a gólkülönbség dönt az első hely sorsáról;

Portugália kikap az örményektől, mi legyőzzük az íreket, akkor a magyar válogatott jut ki a világbajnokságra, Portugáliának a pótselejtező marad.

Részletesen az összes lehetséges forgatókönyv (1 = hazai győzelem, X = döntetlen, 2 = vendégsiker):

Portugália–Örményország Magyarország–Írország Az első három helyezett sorrendje 1 1 portugál, magyar, ír 1 X portugál, magyar, ír 1 2 portugál, ír, magyar X 1 (legalább négygólos siker) magyar, portugál, ír X 1 (háromgólos siker) Portugália és Magyarország közt a több szerzett gól dönt az első helyről X 1 (legfeljebb kétgólos siker) portugál, magyar, ír X X portugál, magyar, ír X 2 portugál, ír, magyar 2 1 magyar, portugál, ír 2 X portugál, magyar, ír 2 2 Portugália és Írország közt a gólkülönbség dönt az első helyről

A portugálokkal egyszer már kitoltak az örmények

Az első hely elérésére minimális az esély. Örményország legutóbb 2007-ben szerzett legalább pontot a portugálok ellen, amire ma is szükség lenne a mi csodánkhoz. Igaz, a luzitán futballtörténelem egyik legnagyobb futballkudarcában éppen benne volt az örmények keze. Portugáliával legutóbb 1998-ban esett meg az a csúfság, hogy nem kvalifikálta magát a világbajnokságra. Mindezt annak ellenére, hogy a Luis Figóval fémjelezte csapatot Portugália aranygenerációjának tartották, 1989-ben és 1991-ben is megnyerték a U20-as vb-t. Az 1996-os Európa-bajnokságra gond nélkül kijutottak, ám a vb-selejtezőn Németország és Ukrajna is lehagyta őket.

Örményország indította meg őket a kudarc felé vezető úton, ugyanis egy jereváni 0-0-val kezdték Figóék a selejtezőket, aztán Kijevben kikaptak, innen már nem tudtak felállni.

Most vélhetően nem ez a sors vár a portugálokra, hanem ma délután az eltiltott Cristiano Ronaldo nélkül is megoldják a feladatot, és a vb-kvalifikációjukat ünnepelhetik majd. Jerevánban 5-0-ra kiütötték az örményeket, hasonló eredmény ezúttal sem jelentene meglepetést.