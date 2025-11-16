magyar válogatottvb-selejtezőportugál válogatottír válogatott

A portugálok nagy bukásához korábban az örmények is hozzájárultak

Eljött a nagy nap, ma délután kiderül, hogy mi vár a magyar labdarúgó-válogatottra jövőre, vb-szereplés, pótselejtező, legrosszabb esetben pedig barátságos meccsek. Magyarország–Írország, Portugália–Örményország mérkőzéseket rendeznek 15 órakor, és utóbbi kivételével mindegyik csapat reménykedhet még a kvalifikációban. A magyar válogatott mostanában nem bírt az írekkel, igaz, a mieinknek ma egy döntetlen is elég a pótselejtezőhöz, az egyenes ági kvalifikációhoz a portugálok felsülésére is szükség lenne. A luzitánok legutóbb 1998-ban maradtak le a vb-ről, és ebben éppen az örményeknek is szerepük volt.

A portugálok Jerevánban gáláztak, ma egy hasonló eredmény vb-kvalifikációt érne nekik Fotó: KAREN MINASYAN Forrás: AFP
Ennél izgalmasabban nem is alakulhatott volna az európai vb-selejtezők F csoportja: az utolsó forduló előtt csak az örmények szálltak ki a versenyből, és még a portugál, a magyar, illetve az ír válogatott is reménykedhet abban, hogy jövőre megmutathatja magát a világbajnokságon. A portugálok már két fordulóval ezelőtt bebiztosíthatták volna a helyüket a seregszemlén, ám Szoboszlai Dominik hajrágóljával 2-2 lett a végeredmény Lisszabonban, így elodáztuk a luzitán ünnepet. A következő „meccslabda” a csütörtöki, írek elleni vb-selejtező volt, azonban már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek a portugálok, és Cristiano Ronaldo kiállítása miatt emberhátrányban még csak szépíteni sem tudtak. Egy dublini győzelemmel nemcsak magukat lőtték volna ki a világbajnokságra, hanem minket is „vittek volna” a pótselejtezőre, de erre így nem került sor, az utolsó fordulóban dől el minden.

Ha lebőgnének a portugálok, a magyar válogatott még csoportelső is lehetne
Ha lebőgnének a portugálok, a magyar válogatott még csoportelső is lehetne Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Ma 15 órakor Magyarország–Írország és Portugália–Örményország mérkőzéseket rendeznek. Röviden, ha

  • Portugália győz, nincs kérdés, kijut a vb-re, mi győzelemmel vagy döntetlennel a pótselejtezőre készülhetünk, vereség esetén az íreké a második hely;
  • Portugália döntetlent ér el az örményekkel, mi pedig legyőzzük az íreket, a gólkülönbség dönt az első hely sorsáról;
  • Portugália kikap az örményektől, mi legyőzzük az íreket, akkor a magyar válogatott jut ki a világbajnokságra, Portugáliának a pótselejtező marad.

Részletesen az összes lehetséges forgatókönyv (1 = hazai győzelem, X = döntetlen, 2 = vendégsiker):

Portugália–ÖrményországMagyarország–ÍrországAz első három helyezett sorrendje
11portugál, magyar, ír
1Xportugál, magyar, ír
12portugál, ír, magyar
X1 (legalább négygólos siker)magyar, portugál, ír
X1 (háromgólos siker)Portugália és Magyarország közt a több szerzett gól dönt az első helyről
X1 (legfeljebb kétgólos siker)portugál, magyar, ír
XXportugál, magyar, ír
X2portugál, ír, magyar
21magyar, portugál, ír
2Xportugál, magyar, ír
22Portugália és Írország közt a gólkülönbség dönt az első helyről

A portugálokkal egyszer már kitoltak az örmények

Az első hely elérésére minimális az esély. Örményország legutóbb 2007-ben szerzett legalább pontot a portugálok ellen, amire ma is szükség lenne a mi csodánkhoz. Igaz, a luzitán futballtörténelem egyik legnagyobb futballkudarcában éppen benne volt az örmények keze. Portugáliával legutóbb 1998-ban esett meg az a csúfság, hogy nem kvalifikálta magát a világbajnokságra. Mindezt annak ellenére, hogy a Luis Figóval fémjelezte csapatot Portugália aranygenerációjának tartották, 1989-ben és 1991-ben is megnyerték a U20-as vb-t. Az 1996-os Európa-bajnokságra gond nélkül kijutottak, ám a vb-selejtezőn Németország és Ukrajna is lehagyta őket. 

Örményország indította meg őket a kudarc felé vezető úton, ugyanis egy jereváni 0-0-val kezdték Figóék a selejtezőket, aztán Kijevben kikaptak, innen már nem tudtak felállni.

Most vélhetően nem ez a sors vár a portugálokra, hanem ma délután az eltiltott Cristiano Ronaldo nélkül is megoldják a feladatot, és a vb-kvalifikációjukat ünnepelhetik majd. Jerevánban 5-0-ra kiütötték az örményeket, hasonló eredmény ezúttal sem jelentene meglepetést.

Az írek 2002 óta álmodoznak a vb-ről

Nekünk pedig a pótselejtezőért való harc maradna. 

Írország kemény ellenfél, ezt csütörtökön a portugálok is megtanulták, de nekünk is adtak ebből ízelítőt az elmúlt években. Magyarország legutóbb 1969-ben (!) győzte le az északiakat, a XXI. században a dublini 2-2-es döntetlen mellett csak felkészülési meccseket játszottak egymással a felek, és a négyből három iksszel végződött, egy pedig ír sikerrel.

Döntetlennel ma sem lennénk elégedetlenek, mert abban az esetben is megőriznénk egypontos előnyünket velük szemben, azaz versenyben maradnánk a vb-kvalifikációért, a novemberi 20-ai sorsolás után a márciusi pótselejtezőkre készülhetnénk, és remélhetőleg 1986 óta először kivívnánk a vb-szereplést.

Persze az írek is hasonló végkimenetelben reménykednek. 2002 óta nem jártak a világbajnokságon, pedig 2006-ban és 2017-ben is egy hajszál választotta el őket a kijutástól, a végjátékban buktak el. Most is ez lesz a forgatókönyv?

A vendégek helyzetét ma délután nehezíti, hogy a dublini meccs egyik gólszerzője, az AS Roma csatára, Evan Ferguson nem áll Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány rendelkezésére. A portugálok legyőzése ugyanakkor lendületet adhat nekik, és úgy léphetnek pályára a Puskás Arénában, mint akik vért ittak. A kapusuk, Caoimhín Kelleher eszén nem könnyű túljárni, ezt már Szoboszlai Dominik is megtapasztalta, amikor Liverpoolban a nyárig csapattársak voltak.

De nem lehetetlen, a szeptemberi egymás elleni meccsen Kelleher is csak nézett Varga Barnabás és Sallai Roland góljánál. A válogatott az elmúlt évek egyik legjobb teljesítményét nyújtotta a dublini első félidőben, a második félidőt viszont nem emlegetnénk fel... Az biztos, hogy nem fog beleférni, ami az örmények elleni 1-0-s győzelem alkalmával, azaz az egyik vagy másik félidőt átaludni, mert azért komoly árat fizethetne Marco Rossi csapata.

Vb-selejtező, F csoport, 6. forduló, vasárnap:

Magyarország–Írország 15.00

Portugália–Örményország 15.00

Az állás: 

  1. Portugália 10 pont (11-6-os gólkülönbség)
  2. Magyarország 8 (9-7)
  3. Írország 7 (6-5)
  4. Örményország 3 (2-10)

Vb-lázban ég a világ!

