Az utazódiplomácia ékes példája: Tajvan elnöke az Egyesült Államokban

Caj Jing-ven tajvani elnök szerdán Kaliforniában találkozott Kevin McCarthyval, az amerikai képviselőház elnökével, és a nagy érdeklődéssel várt eseményen úgy fogalmazott, hogy „a demokrácia veszélyben van”. Az MTI jelentése szerint Caj leszögezte: a békés és demokratikus világrend soha nem látott kihívásokkal néz szembe.

McCarthy aláhúzta, hogy a Washington és Tajpej közötti barátság talpköve a béke és a szabadság.

„Ezek most sokkal fontosabbak, mint valaha. Ám hiszem azt is, hogy a köztünk lévő kapcsolat is erősebb, mint valaha” – fogalmazott a házelnök.

McCarthy egyúttal kiemelte, rendkívül fontos, hogy Washington továbbra is szállítson fegyvereket Tajvannak, és mindent meg kell tenni azért, hogy a fegyverek „időben” a szigetre érjenek. Emellett sürgette Washington és Tajpej gazdasági kapcsolatainak szorosabbra fűzését, valamint hangsúlyozta, a két országnak globálisan is terjesztenie kell a közösen vallott értékeket.

A találkozó súlyát jelzi, hogy amerikai képviselőházi elnök és a tajvani elnök első alkalommal találkozott az Egyesült Államok területén, és az is első alkalommal fordul elő, hogy egy éven belül ilyen magas szintű találkozó kétszer történik. Tavaly augusztusban Nancy Pelosi akkori demokrata képviselőházi elnök Tajvanra látogatott, amire válaszul akkor Kína nagyszabású katonai gyakorlatot hajtott végre a sziget közelében.

Kína diplomáciai offenzívája miatt Tajvan alternatív eszközökre szorul

A szerdai találkozó ellen Peking több alkalommal tiltakozott, a kínai védelmi minisztérium pedig azt közölte: Kína „mindig nagyfokú készültségben, eltökélten védelmezi Kína szuverenitását és területi egységét, miképp a Tajvani-szoros békéjét és stabilitását is”. Kína a saját részének tekinti az 1949 óta önálló kormányzattal rendelkező Tajvant, és vezetése korábban aláhúzta: ha kell, erővel gondoskodik az újraegyesítésről.

Az évek során Kína sikeresen eltántorította Tajvan számos hivatalos szövetségesét, így a Tajpejt elismerő kormányok száma mindössze 13-ra csökkent.

Ez az úgynevezett tranzitdiplomácia kulcsfontosságú Tajvan számára, emelte ki a CNN amerikai hírportálnak Szung Ven-ti, az Ausztrál Nemzeti Egyetem politológusa.

Ezek a nemzetközi látogatások megfelelnek a tajvani társadalom nemzetközi elismerés iránti igényének

– nyilatkozta. „Ha nincs nemzetközi elismerés, a tajvaniak számára fontosak a nemzetközi támogatás egyéb helyettesítői”.

Csütörtök reggel a tajvani védelmi tárca bejelentette, három kínai hadihajót és egy katonai helikoptert észlelt a sziget közelében.

Kína Tajvan lakosait is szeretné átállítani

Eközben a Kínai Kommunista Párt saját nyitást indított: hivatalos látogatásra hívták Caj elnök elődjét, Ma Jing-csiut, hogy látogasson el „az anyaországba”.

Az előző elnök öt várost érintő körútra indult, állítólag azért, hogy tisztelegjen ősei előtt. Valóban meglátogatta sírjaikat Közép-Kínában, de az utazás politikai célokat is szolgált. Ez az első alkalom, hogy egy volt tajvani elnököt meghívtak a Kínai Népköztársaságba annak 1949-es megalapítása óta.

Amikor a múlt héten Nanjingban landolt, Ma úr feltűnően politikai beszédet mondott:

A Tajvani-szoros mindkét oldalán élő emberek kínaiak. És mindannyian a Jen (Yan) és a Sárga császár leszármazottai

A helyzet azonban nem ilyen egyszerű a népi Kína szemszögéből. A Brookings kutatóintézet elemzése például rámutat, hogy a tajvaniak túlnyomó többsége elutasítja a népköztársasággal való egyesülést, és a túlnyomó többség nem támogatja az azonnali formális függetlenséget. Egyre nő azoknak a száma is, akik kizárólag tajvaniaknak, nem pedig kínaiaknak vallják magukat.

Borítókép: Kevin McCarthy, az amerikai képviselőház elnöke (j2) fogadja Caj Jing-ven tajvani elnököt (b2) a kaliforniai Simi Valley-ben 2023. április 5-én (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)