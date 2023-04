Kína régóta várt eredményeket osztott meg a Covid eredetéről

A koronavírussal foglalkozó kínai kutatócsoport közölte eredményeit a több mint három éve kitört járvány eredetéről. Vuhan régóta áll a kutatások középpontjában mint a vírus kezdeti helyszíne, ám ez az első olyan felülvizsgált tanulmány, amely a város piacán begyűjtött mintán alapul.

A kínai kutatók kimutatták, hogy a kenet vadon élő állatokból származó genetikai anyagot is tartalmaz.

Egyes tudósok szerint ez újabb bizonyíték arra, hogy a betegség eredetileg egy fertőzött állatról terjedt át emberre. Mások azonban óvatosságra intenek az eredmények értelmezésével kapcsolatban, és továbbra sem világos, miért tartott három évig, hogy a minták genetikai tartalmát nyilvánosságra hozzák. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) régóta sürgette Kínát, ossza meg a nyilvánossággal az elemzéseit.

Ugyan a kutatócsoport februárban már közzétett az interneten egy változatot eredményeiről, az nem tartalmazta a teljes genetikai információt. Ugyanakkor ez az új tanulmány – amelyet más tudósok is jóváhagytak, mielőtt megjelent volna a Nature című folyóiratban – már részletesen tárja fel a piacon található felületekről, ketrecekről, gépekről gyűjtött minta összetételét. Elemzésük azt is felfedte, hogy a vírusra fogékony állatokat, például a nyestkutyákat élve árulták Vuhanban. Továbbra is kérdéses azonban, hogyan került be a vírus pontosan a piacra.

Nemrég egy nemzetközi szakértőkből álló csoport is arra a feltételezésre jutott, hogy a kínai Vuhan piacán gyűjtött genetikai mintákban a nyestkutyák DNS-e keveredett a vírussal, vagyis a pandémia állatoktól származhatott. Elemzésükben a kínai járványügyi központ tudósai által az internetre feltöltött részleges eredményeket vették górcső alá.

A lényeg, hogy ezt az adathalmazt közölték, amely további kutatásoknak adhat teret

– fogalmazott az újabb kínai elemzés jelentőségéről David Robertson brit virológus, aki 2020 óta részt vesz a Covid eredetével kapcsolatos vizsgálatokban. Hozzátette, hogy a vuhani minták tartalma meggyőző bizonyíték arra nézve, hogy az ottani állatok valószínűleg fertőzöttek voltak a vírussal.

Eközben az az elmélet, hogy a koronavírus egy kínai laboratóriumból szivárgott ki, leginkább az Egyesült Államokban hódított teret. Peking határozottan tagadta az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) álláspontját, miszerint a legvalószínűbb forgatókönyv a laboratóriumi elmélet.