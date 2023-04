Nem kapnak közpénzt a nemi szegregációt támogató spanyol iskolák

Döntött az alkotmánybíróság: megvonják a támogatást azoktól a spanyol magániskoláktól, amelyekben nemek szerint csoportosítják a diákokat. A testület visszautasította a jobboldali Vox fellebbezését, amit az új oktatási törvény ellen nyújtott be azért, mert véleménye szerint sérti a spanyol alkotmányt több ponton is. A bírák döntése értelmében viszont a Vox panasza nem megalapozott, ezért fenntartják a 2021-ben bevezetett új „Celaá-törvény” előírásait, amelyet az akkori oktatási miniszterről, Isabel Celaáról neveztek el.

Az alkotmánybíróság − amelynek új tagjait januárban nevezték ki és belépésükkel a progresszív erők váltak hangsúlyosabbá a testületen belül − szerint épp az ellenkezőjéről van szó annak, mint amit a Vox állít. Vagyis nemhogy alkotmányellenes a törvény, hanem épp ellenkezőleg,

védi a gyerekek közötti egyenlőséghez való jogot azzal, hogy nem ad közpénzt olyan magánintézményeknek, amelyek még mindig az elavult nemi szegregációs rendszert próbálják életben tartani.

A Vox szerint azonban arról van szó, hogy norma a gender világnézetet állami ideológiaként igyekszik feltüntetni. Az alkotmánybíróság ezzel szemben a spanyol alaptörvényre hivatkozva úgy véli, hogy az oktatás területén „nem pusztán tárgyi tudást, hanem emberi oktatást” is biztosítani kell a gyerekeknek.

A Vox a Spanyolországban hivatalos kasztíliai spanyol nyelvre vonatkozó paragrafusokat is kifogásolta, amelyet a taláros testület szintén nem tartott megalapozottnak. A dél-európai országban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő párt szerint az új törvény végeredményben kiszorítja az oktatásból az országban kommunikációs nyelvként használt spanyolt azzal, hogy nem határozza meg annak kötelező használati arányát. A bírák álláspontja az, hogy a hivatalos és társhivatalos nyelvek között is az egyenlőség mintájának kell érvényesülnie, ezért a Vox ez irányú fellebbezését is visszautasították.

A 2021-ben érvénybe lépett Celaá-törvény hivatalos nyelvre vonatkozó jogszabályainak azóta már megszülettek a gyakorlati eredményei is.

A Spanyolországtól hosszú évtizedek óta elszakadni készülő katalánok tavaly olyan törvényt vezettek be egyoldalúan az oktatási intézményekben, amellyel mondhatni megszüntették a spanyol nyelven történő oktatást és a katalánra helyezték át a hangsúlyt. Rengeteg szülő tett panaszt az új, „nyelvi elmerítés” néven ismertté vált gyakorlatra, de mivel a központi kormány maga sem firtatta a katalán nacionalizmust erősítő új törvényt, ezért gyakorlatilag esélyük sincs arra, hogy visszaszerezzék gyerekeik két nyelven való tanulásának jogát.

Az Európai Unió a sorozatosan érkező panaszok miatt tavaly ősszel úgy döntött, hogy 2023 második felében egy brüsszeli missziót indít el Katalóniába, amelynek segítségével személyesen vizsgálják meg a nyelvpolitika spanyol alkotmányra és oktatásra gyakorolt hatásait.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)