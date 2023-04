„Nevükön kell nevezni a dolgokat” – Ferenc pápát az abortuszról és a szexről is kérdezték a fiatalok

A szex az egyik legszebb dolog, amit Isten adott az embernek

– idézte Ferenc pápát a Reuters cikkét szemléző Mandiner.

Az egyházfő még egy korábbi alkalommal azt mondta, hogy az egyháznak az LMBTQ-embereket is be kell fogadnia, és ezt a véleményét most is elismételte.

Az abortuszról is kérdezték, a témával kapcsolatban úgy vélekedett, az abortuszon átesett nőket segíteni kell, ugyanakkor magát a cselekedet megítélése más lapra tartozik.

„Nevükön kell nevezni a dolgokat. Egy dolog továbbkísérni azt a nőt, akinek volt egy abortusza, és egészen más dolog igazolni a tettét” – idézte Ferenc pápa szavait a Mandiner, majd hozzátették, az egyházfő megjegyzéseit a L’Osservatore Romano, a Vatikán hivatalos lapja tette közzé a nagyhéten, amely nyílt és őszinte párbeszédnek nevezte a fiatalokkal folytatott beszélgetését.