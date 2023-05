A Fidesz jelöli ki az utat az európai konzervatívok előtt

− Pontosan milyen területeken segíti a Konzervatív Politikai Akció Konferencia, a CPAC a konzervatív pártok közötti együttműködést Európában és külföldön?

− Az olyan találkozók, mint a CPAC, segítenek megerősíteni az azonos politikai hagyományokból származó formációk közötti kapcsolatokat, lehetővé teszik számunkra, hogy megismerjük más országok küzdelmeit, és segítenek közös és hatékony diagnózist kialakítani a valóságról, továbbá az előttünk álló veszélyekről. Az európai konzervatívok és hazafiak összefogása elengedhetetlen az európai nemzetek jövőjéért folytatott küzdelemhez. Ha van valami, amit tanulhatunk az elmúlt évtizedekből, az a baloldal azon képessége, hogy együtt tud működni, a saját társadalmi vízióját tudja erősíteni, amely végül a kultúrától az intézményekig, az egyetemektől a talkshow-kon és sorozatokon át a törvényekig áthatja a társadalmat. Ezt látjuk Brüsszelben, ahol az Európai Unió intézményei tipikus baloldali intézkedéseket hoznak, amelyeket semlegesnek állítanak be, és amelyeket végül az összes politikai spektrumból származó csoportok támogatnak.

A jó ideológiai háttérmunka, mint amilyen a CPAC-ban folyik, a legjobb eszközünk arra, hogy megfékezzük a baloldal kulturális hegemóniáját és a mai Európai Unió föderális tendenciáit.

− Miért fontos a Voxnak a részvétel a konferencián?

− A konzervatív és a hazafias pártok között azért vannak különbségek, mert különböző realitásokra reflektálunk, de valójában ez az egyik oka annak, hogy mindannyian szembesülünk a brüsszeli bürokraták által erőltetett föderalizmussal. Egy spanyol, egy magyar vagy egy olasz közös kihívásokkal, de nagyon különböző problémákkal is szembesül. Ezért tartjuk fontosnak ezeket a találkozókat, mert lehetőséget adnak arra, hogy más országok vezetőivel cseréljünk nézőpontokat és tapasztalatokat a közös veszélyekről.

− Az erősödő spanyol jobboldal pártjaként hogyan látja a jobboldal helyzetét Európában?

− Különösen érdekes pillanatban élünk. A konzervatívok és reformisták családja és a körülöttük gravitáló erők most először rendelkeznek nagyobb súllyal az Európai Unióban, mint az ebben a politikai térben hagyományos referenciapontnak tekintett Európai Néppárt, amely hatástalannak bizonyult a választók vágyainak és aggodalmainak képviseletére. Ne feledjük, hogy az Európai Néppárt támogatja az összes olyan, a klímapolitikával kapcsolatos jogszabályt, amely szegénységre, deindusztrializációra és áttelepítésre ítéli nemzeteinket. Ne feledjük, hogy az Európai Néppárt támogatja az Európai Unió föderalizációs irányvonalát, amely aláássa a tagállamok szuverenitását. Ne feledjük, hogy az Európai Néppárt egyetért a genderideológiával és más progresszív ideológiai klisékkel, amelyek támadják azokat a pilléreket, amelyekre a Nyugat épült: a személyes szabadságot, a családot, a közösséget, a zsidó–keresztény és a görög-latin hagyományokat.

Ezzel az elhibázott irányvonallal szemben az Igazság és Jog Lengyelországa, a Fidesz Magyarországa vagy az Olasz Testvérek Olaszországa jelöli ki azt az utat, amelyet a Vox Spanyolország számára is szeretne.

− A spanyol alkotmánybíróság elutasította a Vox követelését, hogy töröljék el a nemi alapon diszkrimináló állami iskolák finanszírozását. Melyek a hagyományos családmodellre leselkedő fő veszélyek a spanyol társadalomban, és hogyan küzd ellenük a Vox?

− A progresszivizmus gyakorlatilag minden kulturális teret meghódított Spanyolországban. A televízió a woke-ideológia előőrse, de az audiovizuális szórakoztató platformok, az egyetemek és az iskolai tantermek is azokká váltak, ahol a tanárokat aktivisták váltották fel, a tudásátadás helyett pedig indoktrináció zajlik.

Mindezeken az eszközökön keresztül a baloldalnak sikerül közvetítenie az üzenetét, amely gyakorlatilag az egyetlen, amit az átlagpolgár hallhat, ez pedig démonizál és elhallgattat mindenkit, aki szembeszáll a genderideológiával.

A Voxban azonban emberükre akadtak. Mi az összes fronton harcolunk. A diskurzus szintjén a Vox mérlegelés nélkül szembeszáll − ami Spanyolországban még soha nem történt meg − az egész progresszív társadalommérnöki programmal: nemcsak nyilatkozatokkal, hanem konkrét javaslatokkal is támogatja a család intézményét, amelyek célja a családok értékének növelése a társadalomban. Végül igazságügyi szinten pártunk az alkotmánybíróság elé vitte a jelenlegi, a baloldal által elfogadott oktatási törvényt és a transztörvényt, amely gyakorlatilag a nők eltörlésével jár, és visszafordíthatatlan károkat okoz a gyermekekben.

− A kasztíliai és leóni koalíció részeként milyen tapasztalatokat szerzett a párt, amelyeket az országos politikában hasznosítani tud?

− Azt, hogy lehetséges alternatívát teremteni a baloldal politikájával szemben. Spanyolországban ez évek óta nem történt meg. Politikai váltógazdaság alakult ki az agresszív törvényhozási hullámokkal vezető baloldal és a jobboldal között, amely hatalomra kerülve a gazdaság irányítására szorítkozott, és az összes progresszív törvényt érintetlenül hagyta. Ezt a tendenciát látjuk most is a Néppárt vezetésében, amely továbbra is azt mondja, hogy fő partnere a szocialisták vagy hogy a nemi ideológia és a bevándorlás előmozdítása a vörös vonalak közé tartozik. Spanyolországban azt mondjuk, hogy a mai jobboldal a szocialisták, csak tíz évvel később. Kasztília és León kormányzata nemcsak a kasztíliai családok, munkavállalók és vállalkozások számára jelent reményt. Reményt jelent minden spanyolnak, akinek elege van a nyomorból, a szegénységből, a bizonytalanságból, a kulturális identitás felbomlásából vagy a nemzeti önbecsülés elvesztéséből, és aki belefáradt abba, hogy az elképzeléseit soha nem képviselik. Kasztília és León kormánya példát mutat. Hogyan? A józan ész javaslataival: a családok és a vállalkozások megsegítésével, a politikai kiadások megszüntetésével, a közszolgáltatások megerősítésével, az adók csökkentésével, a vidék és a születési ráta védelmével, az ipar támogatásával. Ez az a terv, amit Spanyolország számára is szeretnénk.