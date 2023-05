– Egy pragmatikus kérdés, rögtön az elején. Szlovéniának tavaly óta új kormánya és miniszterelnöke van, sok tekintetben mintha egyfajta regressziót, hátraarcot tapasztalnánk. Ön hogy látja?

– Nos, a jelenlegi kormány szerintem Európa legwoke-abb kormánya. Ostoba dolgokat művelnek, csupa olyasmit, amire nincs szükség, ezért aztán a támogatottságuk csökken, a gondok meg nőnek. Szlovéniában most az ellenzék a jó, a jelenlegi vezetés nem jó az országnak. Reálisan nézve van egy politikai élet a felszínen, és van egy úgynevezett mély állam. Ez felettébb erős és jórészt azok irányítják, akik a kommunista rezsim idején hatalmon voltak, hisz megtartották a befolyásukat az igazságszolgáltatásban és a médiában, illetve jelentős pénzügyi forrásokat menekítettek át az egypártrendszerből. Az Európai Unió balkáni bővítése aktuális téma, Szlovéniának és Magyarországnak egyaránt érdeke. Szerbia például rendre teljesít egy mérföldkövet és egy fejezet lezárul, majd újabb feltételt szabnak neki Brüsszelből.

– A mostani politikai helyzetben mennyire tartja fontosnak az EU balkáni bővítését?

– Nézze, az unió bővítése az EU túlélésének záloga.

Ahogy az elmúlt 15 évben megtapasztalhattuk, ha az unió és a NATO nem hajlandó bővülni, majd lesz más, aki hajlandó lesz erre. Ezt kristálytisztán látom. Az unió Szlovénia felvételével nem utoljára bővült, de a brüsszeli döntéshozók túlnyomó többsége óriási hibát követ el, amikor a csatlakozást előzetes feltételekhez köti. Először is közlik, hogy egy szorosabb, integráltabb unióra van szükség, ami nevetséges, mert a dolgok nem így működnek. Ha az Európai Unió alapító atyái is így álltak volna hozzá a kérdéshez, az unió létre sem jött volna!

– Gondolja, hogy a bővítés halogatása a nyugat-balkáni térség országait Oroszország, Törökország vagy Kína érdekszférája felé sodorja?

– Nem. A legnagyobb veszély valószínűleg az, hogy ez a Brüsszelből vezérelt macska-egér játék a Nyugat-Balkánon újabb konfliktusok kialakulásához vezet. Ez a legaktuálisabb veszély, és a jelenlegi helyzetet lehetetlen további tíz évig konzerválni.

– Szlovénia történelmi múltja milyen mértékben befolyásolja az ország ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontját?

– Jelentős mértékben, hisz amikor Oroszország tavaly februárban nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, pont úgy éreztük magunkat, mint 1991-ben, amikor Szlovéniát megtámadta Jugoszlávia. Láttuk a vörös csillagot az orosz tankokon, ugyanúgy, ahogy annak idején a jugoszláv tankokon. Mi tehát sok hasonlóságot látunk 1991 és a mostani agresszió közt, így a szlovén lakosság túlnyomó többsége Ukrajnával szimpatizál. Szerintem azoknak, akik komoly befolyással bírnak a nemzetközi porondon, két feladaton kell dolgozniuk most. Segíteniük kell Ukrajnát, hisz az ország egyértelműen áldozat, de közben a békén is munkálkodni kell. Olyan valós béketárgyalásra és megállapodásra van szükség, amely megóvja Ukrajnát, de Európában is biztosítja a békét a következő évtizedekben.

– A magyar miniszterelnök a liberális ideológiát vírushoz hasonlította, mely a genderideológia formájában már a gyerekeket is elérte. Magyarországon van gyermekvédelmi törvény. A genderideológia feltartóztatása Szlovéniában is kulcsfontosságú kérdés?

– Nem csak személyesen nekem, de az emberek túlnyomó többségének is az. Ennek ellenére a mostani kormánystruktúra, valamint a mögötte meghúzódó mély állam és a média nagy erőkkel dolgozik azon, hogy előtérbe helyezze a témát. Ez tehát a helyzet. Az elmúlt húsz évben számos kísérlet történt, de ezeket népszavazással megakadályoztuk. A legutóbbi kísérletüket szintén próbáltuk megakadályozni egy referendummal, de a baloldal által vezérelt alkotmánybíróság leállította a népszavazást. Szlovénia ma afféle woke-zóna Európában, így szerintem pont ezek a kérdések lesznek a következő választás előtti politikai csatározás meghatározó témái. A kulturális marxizmus célja, hogy lerombolja a nyugati civilizáció alapjait: a családot, a nemzetet, a vallást, a magántulajdont és az oktatást. Ezek tehát a támadás céltáblái, de nekünk ezeket a jogokat meg kell védenünk, függetlenül attól, hogy honnan érkezik a támadás.

– Ha valaki politikusként nemet mond a migrációra, a genderlobbira és a gyerekek érzékenyítésére, vagy épp igent a békére, azt az ellenoldal előszeretettel populistának bélyegzi…

– Sőt, akár fasisztának is! Az igazság az, hogy a liberálisok a nyelv feletti irányítást is magukhoz ragadták, így a liberális fősodor által alkalmazott szavak, maga a nyelv, már nem az igazságot tükrözik. Ezért tartom fontosnak a intézmények, sőt a nyelv és a szavak eredeti értelmének a visszafoglalását is. Nekünk kell elneveznünk a dolgokat úgy, ahogyan mi látjuk, nem pedig hagyni, hogy ők címkézzék fel a világot.

– Zavarná, ha valaki önt populistának nevezné?

– Nem. A populista azt jelenti, hogy populáris, népszerű. Márpedig egy demokráciában ha valaki népszerű, akkor az emberek szavazni fognak rá. Nincs ezzel semmi baj, csupán megpróbálják kiforgatni ezt a szót, illetve negatív értelemben használni. A működő demokrácia egyik legfontosabb értéke a szólásszabadság, hogy én vagy ön szabadon fogalmazhassunk, és úgy beszéljünk a dolgokról, ahogyan mi látjuk, nem pedig a politikai korrektség kereteibe zárva.

