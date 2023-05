Lajos herceg kedves mondása igazolja, milyen jó a kapcsolata a nagyapjával

Az ötéves Lajos herceg éppen szüleivel és testvéreivel együtt segített a Nagy Segítségben egy épület kültéri festésében, amikor a kemény munka közben ráfröccsent egy kis fehér festék, ami a hajába került – írja a Mirror.

A kis herceg, ahelyett hogy elkeseredett lett volna, inkább boldogan jegyezte meg, hogy fehér a haja, majd viccesen hozzátette: „mint a nagypapának”.

A kisfiú a múlt hétvégén csatlakozott szüleihez, a walesi herceghez és hercegnéhez, valamint testvéreihez, György herceghez és Sarolta hercegnőhöz az ünnepségek harmadik napján. Mindannyian részt vettek a harmadik Upton Scouts Hutban megrendezett Nagy Segélyakcióban, hogy segítsenek az épület felújításában és javításában. Olyan feladatokban segítettek, mint az ösvény újrarendezése, egy új vízelvezető csatorna kiásása, a bejárati ajtó lecsiszolása és újrafestése, növénytartók elhelyezése az épület elején és egy falfestmény, hogy maradandó örökséget hagyjanak a Big Help Out munkájáról. Katalin hercegné 2020 óta a cserkészek elnöke.

A gyerekek azonnal munkához láttak a cserkészeknél: Sarolta és Lajos segítettek egy ültetőedényt festeni, György pedig csatlakozott az apjához a fúrásnál.

A két legkisebb gyerek letérdelt, és fehér falfestéktől csöpögő ecseteket ragadott, nyilvánvalóan a hajukra és a lábukra is jutott belőle.

A védjegyévé vált rövidnadrágot viselő Lajos herceg az apja ölében ült, miközben Vilmos egy kotrógépet kezelt, és a mechanikus kart mozgatva megragadott egy földdel teli vödröt, majd egy kupacba dobta. Ez azután történt, hogy a kisfiú látta, hogy a kilencéves György bátyja is kipróbálja, és azt mondta az édesanyjának: „Én is be akarok menni vele!”.

Ezután egy kis szórakozás következett, a gyerekek mindegyike kipróbálhatta magát íjászatban. Saroltának a tevékenység természetesnek bizonyult, elsőre telibe találta a céltáblát.

A kis Lajos, akinek az íja akkora volt, mint ő maga, szintén megmutatta, hogy örökölte szülei sportosságát, és szintén eltalálta a célt. Annyira tetszett neki, hogy folyton visszaszaladt a nyilakért, és többször is eltalálta azt.

Borítókép: Lajos herceg (Fotó: MTI/EPA/Kensington-palota/Katalin hercegné)