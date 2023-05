Ma már mit sem érnek Zelenszkij ígéretei

– Tapasztalt szerző és író, aki tudja, hogy mi az, ami működik, ha ő mondja el – nyilatkozta Zelenszkijről az amerikai közrádiónak Bob Falls Tony-díjas színházi rendező. – Tehetséges abban, hogy egyszerre sugározza a dühöt és a sebezhetőséget. Ez valószínűleg be van próbálva (mint minden színdarab), mégis teljesen spontánnak és élőnek tűnik az adott pillanatban. A New York Times amerikai napilap egyenesen odáig ment, hogy a Zelenszkijről szóló portrécikkben leírják, Ukrajna elnökeként „élete szerepét játssza”. Az általa „A nép szolgája” című televíziós sorozatban alakított Vaszilij Petrovics Goloborodkóhoz hasonlóan ő is egy hétköznapi ember, aki váratlanul hatalomra került.

Az ukrán elnök színészként nagyon is tisztában van azzal, hogyan lehet meggyőzni az embereket. A kampányát is hangzatos ígéretekkel kövezte ki, némelyik azonban mára feledésbe merült.

Mindig kell egy barát

Zelenszkij ígérete, miszerint nem nevez ki barátokat és az adott szakterületen kívül eső embereket a legmagasabb kormányzati posztokra, már a kezdetektől fogva kudarcot vallott. Mindössze két nappal a beiktatása után gyerekkori barátját, Ivan Bakanovot nevezte ki az ukrán SBU biztonsági ügynökség első helyettes vezetőjévé. Bakanovot azóta leváltották, árulás előkészítésének vádja mellett.

Bakanov a kezdetekkor egyike lett annak a harminc, az elnökhöz közel álló személynek, akik Zelenszkij hivatalba lépése után kormányzati állásokat kaptak. Emellett az Ukrajnai Választók Bizottsága nevű civil szerint közel húsz olyan személy kapott valamilyen központi hivatalban kinevezést, aki személyesen ismerte Zelenszkijt. Emblematikus, és a sajtó által előszeretettel tárgyalt ügy lett Alexander Rodnyánszkij ügye is, akit az elnök gazdasági főtanácsadóvá nevezett ki megválasztása után. Rodnyánszkij annak a filmproducernek a fia, aki annak idején országosan ismertté tette Zelenszkijt, mint színészt.