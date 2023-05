Már az utolsó simításokat végzik III. Károly koronázási ceremóniája előtt

Itt köszöntötte csaknem nyolc évtizeddel ezelőtt, a II. világháború európai hadszínterein aratott szövetséges győzelem napján az ünneplő milliókat III. Károly nagyapja, VI. György király és Winston Churchill miniszterelnök.

A koronázás másnapján, vasárnap nagyszabású koncertet tartanak a legnagyobb és legősibb brit királyi rezidencia, a London nyugati határában emelkedő windsori kastély parkjában. A rendezvényen, amelyet a BBC brit közszolgálati médiatársaság rendez, állít színpadra és közvetít, mások mellett fellép a Take That, Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli, Sir Bryn Terfel, Freya Ridings és Alexis Ffrench. A Take That eredeti tagjai közül Gary Barlow, Howard Donald és Mark Owen lép fel a vasárnapi megakoncerten, hírek szerint azonban Robbie Williams nem vállalta a szereplést.

A közönséget a BBC által szervezett országos sorshúzáson választották ki. A szerencsés nyertesek mindegyike két ingyenes jegyet kapott a windsori koronázási koncertre, amelyet így húszezren tekinthetnek meg a helyszínen.

A szupersztárok mellett fellépnek a zenei rendezvényen különböző szakmai és társadalmi közösségek amatőr zenei együttesei és kórusai is. A szereplők között lesznek mások mellett olyan kórusok, amelyeket Nagy-Britannia által befogadott menekültek alapítottak, de fellépnek a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS), valamint a LMBTQ-közösség tagjaiból verbuválódott énekegyüttesek is.

A nagyszabású rendezvények központi elemei közé tartozik a Nagy koronázási ebédek (Coronation Big Lunches) nevű hatalmas össznépi utcabálsorozat, amelyet országszerte a helyi lakóközösségek szerveznek szintén a koronázás másnapjára, várhatóan többmilliós részvétellel.

Hétfőre a brit kormány soron kívüli munkaszünetet hirdetett, és ez a nap a Buckingham-palota ismertetése szerint a jótékonykodásé, a helyi közösségek érdekében vállalt önkéntes jószolgálati tevékenységeké lesz, The Big Help Out címmel.