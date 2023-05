Nincs jó állapotban a brit monarchia III. Károly koronázása előtt

Kamilla koronája egy másik sebet is feltéphet A korona azonban láthatóan emlékeztet Nagy-Britannia gyarmati múltjára is. Mária királynő koronáját a Koh-i-Noor gyémánt köré tervezték. Az indiai történelem egyik legrégebbi és legjelentősebb drágakövét a hatalom és az uralkodásra való felhatalmazás ereklyéjének tekintették. A szikh birodalom utolsó maharadzsája 1849-ben az indiai brit gyarmati kormány sürgetésére a gyémántot Viktória királynőnek ajándékozta. A gyémánt végül a koronaékszerek része lett. A brit birodalmi hatalom szimbólumaként Mária királynő koronájában mutatták be V. György király 1911-es koronázásakor. Évek óta sokan követelik a Koh-i-Noor visszaszolgáltatását. India főügyésze egy 2016-os bírósági eljárás során azt állította, hogy a gyémántot nem lopták el, és nem is erőszakkal vitték el.