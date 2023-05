Novák Katalin a kórházban látogatta meg a Koszovóból hazatérő katonákat

„Reggel meglátogattam a kórházban a Koszovóban megsérült, már idehaza lábadozó magyar katonákat. A hadsereg főparancsnokaként személyesen is megköszöntem a helytállásukat, és mihamarabbi gyógyulást kívántam nekik” – írta Novák Katalin köztársasági elnök a Facebook-bejegyzésében.

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, tegnap 12, Koszovóban, a KFOR-misszióban részt vevő magyar katona tért haza.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint összesen 27 magyar katona sebesült meg Koszovóban, életveszélyes sérülést ugyanakkor egyikük sem szenvedett.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Koszovó északi, zömében szerbek lakta településein a hétvége során zavargások alakultak ki. A feszültség végül a NATO KFOR-egységei és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak Zvecsán városában. A hatóságok villanógránátot és könnygázt is bevetettek, hogy szétoszlassák a tömeget, válaszul a demonstrálók kövekkel, palackokkal és egyéb tárgyakkal vágtak vissza. Az incidensek során magyar, olasz és moldáv katonák is megsérültek.