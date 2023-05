Újabb templomgyalázás történt Franciaországban + videó

Nem enyhül a franciaországi templomok elleni vandalizmus, az idei évben kiemelkedően sok ilyen eset történt. A sorozat már januárban elkezdődött, amikor egymást követően több rongálás is történt, majd áprilisban az ország nyugati részén a Loire mentén fekvő Angers városában a Sainte-Madeleine nevű templomban több szobrot is lefejeztek és megcsonkítottak, feszületeket törtek össze és a főoltárt is megrongálták. Gérald Darmanin belügyminiszter ezzel kapcsolatban azt írta a Twitteren, hogy efogadhatatlannak tartja a vandalizmust és mindent megtesz annak érdekében, hogy kézre kerítsék a vallási örökség elleni támadás elkövetőit.

Décapitations inadmissibles des statues de l’église Sainte-Madeleine d’Angers. J’exprime tout mon soutien aux catholiques angevins et de France. Tout sera fait pour interpeller les auteurs de cette atteinte au patrimoine religieux. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 12, 2023

A legutóbbi vandál tett célpontja a párizsi térségben lévő Lieusaint nevű település temploma, melynek falára azt írták, hogy

éljen az iszlám, éljen a béke.

A történtekről beszámoló CNews hírportálnak nyilatkozott a település polgármestere, Michel Bisson, aki elfogadhatatlannak és elítélendőnek tartja a rongálást és feljelentést tett az eset miatt. A templom falát haladéktalanul megtisztíttatta a városvezetés, a polgármester pedig kiemelte, hogy a város által üzemeltetett videós védelmi rendszer által készített felvételek felbecsülhetetlen értékűek lesznek a rendőrség számára a nyomozás során.

Jeudi 4 mai, des tags "Vive l’islam et la paix" ont été découverts sur le mur de l’église Saint Quintien de Lieusaint, datant du XIIeme siècle, en Seine-et-Marne. Le maire de la commune a fustigé un « geste inadmissible » et assure qu’il suivra de près l’enquête pour identifier… pic.twitter.com/jl7nEAlbU2 — Claire L. Royaliste Légitimiste (@LaFranceestter1) May 7, 2023

A CNewsnak nyilatkozott az a férfi, aki felfedezte a feliratot a templom falán, ám arcát és nevét nem vállalta, mert tart az esetleges megtorlásoktól, elmondása alapján teljesen sokkolta a templom falára festett felirat.

Les mots «Vive l'Islam et la paix» ont été tagués sur une église en région parisienne. L'Amicale des Musulmans de Lieusaint a condamné cet acte. Voici le récit d'un témoin anonyme, qui craint certaines représailles. #PunchlineWE pic.twitter.com/Sznx8qDjxt — CNEWS (@CNEWS) May 6, 2023

A helyi nagy mecsetet kezelő Amicale des Musulmans de Lieusaint nevű egyesület a település muszlim közössége nevében elítélte a történteket. A lieusaint-i nagymecset szerint nem muszlimok az elkövetők, hozzátéve, hogy a két közösség jó kapcsolatban áll egymással.

A CNews arról is beszámol, hogy nem ez volt az első rongálás, melyet a fent említett templom ellen elkövettek, tavaly novemberben ugyanis több szobrot is ledöntöttek ismeretlen tettesek. A plébános véleménye szerint feltehetően gyerekek voltak az elkövetők, ám a rendőrségnek a mai napig nem sikerült kézre keríteni őket.

A településen a fent említett templomgyalázáson kívül korábban is történt vallási töltetű vandalizmus, 2018 májusában a nagymecset közelében iszlamofób feliratokat írtak egy falra. Az egyik felirat szerint az iszlám egyenlő a rákkal, a másik pedig az iszlám üldözésére szólított fel.

«Islam = cancer» et «Chassons l’islam» tagués sur un mur près de la mosquée de Lieusaint https://t.co/7MSfb51H64 pic.twitter.com/2aVlTjRySE — Le Parisien (@le_Parisien) May 14, 2018

A települést már öt éve is a mostani polgármester, Michel Bisson vezette, aki határozottan elítélte a történteket és azonnal értesítette a rendőrséget. Hozzátette, hogy Lieusaint mindenki városa, ahol az együttélésre törekednek és nincs helye a gyűlöletnek. A helyi muszlim közösség vezetője, Aziz Nakhil nem kívánt reagálni az esetre, derül ki az Actu.fr cikkéből.

Borítókép: Illusztráció (Kép: Pixabay)