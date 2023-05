Uniós támogatással erősíti a légvédelmét Moldova

Az Európai Unió támogatásával szerez be hamarosan radarokat a Moldovai Köztársaság – nyilatkozta egy rádióinterjúban Anatolie Nosatii, a chisinaui kormány védelmi minisztere. Mint mondta, az ország jelenlegi radarrendszere régi, esedékes a cseréje. Az EU húszmillió euróval támogatja Moldovát az új légvédelmi rendszer részét képező radarok beszerzésében.

Az Európai Unió nemrég döntött egy hetvenmillió eurós támogatásról, amely Moldova és Grúzia védelmi kapacitásának javítását célozza.

Az uniós tanács közleménye szerint az európai békekeret forrásaiból származó, a moldovai fegyveres erőknek és a grúz védelmi erőknek szánt támogatás hozzájárul a két ország nemzetbiztonsága, stabilitása és ellenállóképessége fokozásához. Az uniós támogatásból a moldovai fegyveres erőknek a következő 36 hónapban negyvenmillió euró áll a rendelkezésükre.

Románia az ukrajnai háború kitörése óta a korábbinál jóval erőteljesebben lobbizik az EU-ban Moldováért.

Bogdan Aurescu román külügyminiszter a csütörtöki informális külügyminiszteri csúcs előtt azt nyilatkozta, hogy fontos lenne még az idei év végéig közös uniós döntést hozni a Moldovai Köztársaság és Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről.

Közben a brit The Times beszámolója szerint egy Nagy-Britanniában élő egykori moldovai rendőrfőnök a chisinaui kormány megbuktatása céljából szervezkedik. A Maia Sandu elnök nevével fémjelzett nyugatbarát hatalom az utóbbi hónapokban folyamatosan arról beszél, hogy Oroszországból irányított akciókkal igyekeznek megbuktatni a kormányt és az államfőt. A Noi.md moldovai portál által idézett The Times olyan dokumentumokat közölt, amelyek szerint Chisinau kérte a korábban korrupciós ügyekkel is megvádolt Gheorghe Cavcaliuc kiadatását a brit hatóságoktól. A volt rendőrfőnök Nagy-Britanniában állítólag felvette a kapcsolatot az orosz titkosszolgálattal és félkatonai csoportot hozott létre azzal a céllal, hogy kormányellenes akciókat szervezzen Chisinauban.

