Az ENSZ egyelőre nincs jelen az orosz ellenőrzés alatt álló, árvíz sújtotta térségekben

Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti igazgatója elmondta, hogy a WHO szintén igyekszik eljutni a katasztrófa sújtotta térségbe. Ez azonban csak a konfliktus mindkét szereplőjével kötött megállapodások alapján lehetséges. Felidézte, hogy az ukrajnai orosz hadművelet 2022 februári kezdete előtt még lehetséges volt eljutni az oroszbarát szeparatisták régióiban élő lakossághoz, a harcok kitörése óta azonban a WHO tevékenysége a kijevi vezetés ellenőrzése alatt álló térségekre összpontosul. Mindazonáltal a WHO kapcsolatban áll az orosz hatóságokkal, amelyek arról biztosították az Egészségügyi Világszervezetet, hogy a megszállt térségekben élők jó ellátásban és támogatásban részesülnek.

Örülnénk azonban annak, ha bejuthatnánk ezekbe a térségekbe, hogy képet kaphassunk az egészségügyi helyzetről

– tette hozzá Ryan. A kahovkai Ukrajna egyik legnagyobb tározója volt. A gátat keddre virradóra felrobbantották, a víztározó ezzel gyakorlatilag megsemmisült. Ukrajna és Oroszország egymást vádolja a robbantással.