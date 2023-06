Borítékolható a jobboldali győzelem Spanyolországban

Felmérések szerint a Néppárt élén álló, Galícia autonóm közösséget 2009 óta megszakítás nélkül kormányzó Alberto Núnez Feijóo győzelme az országos választásokon is borítékolható. A szavazatok 32 százalékát szerezheti meg, ami 137 mandátumot jelent pártjának, szemben a 2019-ben elért 89 képviselői hellyel. Ugyanakkor ez is messze van az önálló kormányzáshoz szükséges, 176 fős abszolút többségtől. A felmérések rámutatnak, hogy bár a szocialisták sokat vesztettek népszerűségükből, így is a második helyen végeznek majd, de 21 mandátumról kell lemondaniuk.

Akár konzervatív, akár progresszív győzelem születik július 23-án, egyik erő sem fog tudni egyedül kormányt alakítani, vagyis a választások után meg kell kezdeniük a tárgyalásokat lehetséges szövetségeseikkel.

A Néppárt mondhatni egyetlen, de legalábbis legnagyobb esélye a Vox, amely az önkormányzati választásokra a harmadik legerősebb párttá vált. A gond azonban az, hogy egyáltalán nem rajonganak egymásért, ami nem véletlen, hisz a Vox olyan képviselőkből alakult meg, akiknek elegük lett a Néppárt mérsékelten jobboldali politikájából és határozottabb lépéseket akartak tenni a hagyományos értékek, például a család védelme érdekében. A Néppárt túl szélsőségesnek tartja a Voxot ahhoz, hogy együttműködjön vele, a Vox pedig „gyáva jobboldalként” emlegeti anyapártját. A számokkal azonban az ideológiai különbségek ellenére sem lehet vitatkozni. A Vox támogatói bázisa rohamtempóban növekszik. A májusi regionális választásokon dupla annyi szavazatot kaptak, mint négy évvel korábban.