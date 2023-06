Elcsípték a medvét Szatmárban

A SZON szerkesztőségének birtokába jutott egy fénykép, amelyen egy barnamedve látható, amint egy szórón éppen az automata etetővel ismerkedik egy Fehérgyarmathoz közeli erdőrészben. A szórónál elhelyezett vadkamera ma, vagyis 2023. június 3-án 6.38-kor örökítette meg az állatot.

Az érintett terület vadgazdálkodási szempontból a fehérgyarmati Ravasz Róka Földtulajdonosi Vadásztársasághoz tartozik. A SZON megkereste a civil szervezet elnökét, Gyújtó Attilát, akinek meg is mutatta a fényképet. A szakember a következőket mondta:

„Ismerve a tagok szóróit, ez a fénykép valóban a mi területünkön készült. Megdöbbentem, mert előttem már a jövő is felvillant. Ugyanakkor nem ért váratlanul. A térségben dolgozó egyik hivatásos vadász már mutatott nekem áprilisban olyan fényképet, amelyen medvetalpnyomok láthatóak.

Az egyik község kocsmájában ment a mendemonda arról, hogy egy medve él a közelben, de mindezt eddig senki sem vette komolyan.

Eddig nem látta senki sem, csak észlelték, a nyomaival találkoztak az erdőt járó emberek.

Ez a vadkamerával készített fénykép az első tényszerű bizonyíték arra, hogy valóban idekeveredett Szatmárba egy medve”

– elevenítette fel az előzményeket Gyújtó Attila.

A szervezet elnöke azt is elmondta, az utóbbi években, évtizedekben nagymértékben megnövekedett az erdősített terület nagysága, s úgy gondolja, ennek köszönhető a medve felbukkanása.

A sok erdő kedvez a szarvasféléknek és a ragadozóknak, illetve az olyan erdei állatoknak, mint a medve.

A térségben is több ezer hektár friss telepítésű erdő van, így prognosztizálható, hogy előbb-utóbb megjelennek a ragadozók is a térségben, gondolt itt például a farkasra Gyújtó Attila. „A szatmári erdők vadregényesek, nyugodt pihenőhelyet jelentenek a vadnak, s ezt látjuk is a fényképen. Az ilyen helyszíneken megjelenhet az olyan vadon élő állat is, mint a barnamedve.”

Gyújtó Attilát a SZON megkérdezte arról is, mit csinál éppen a barnamedve a kék hordóval.

„A kék hordó egy automata vadetető a szórón. A tartalma kukorica, ahhoz próbál hozzáférni a medve. A szándéka vagy élelemkeresés, vagy mivel fiatal állat, még roppant kíváncsi. Annyira nem ismerem a medve szokásait, mint a szarvasét, az őzét vagy a vaddisznóét, azokról tudnék mesélni nagyon sokat, de medvével nincs tapasztalatom. A fénykép reggel fél hétkor készült, lehet, hogy utána akart lepihenni.”

A szóró Fehérgyarmattól és Nábrádtól olyan 4-4 kilométerre található. „Ha magunk elé képzeljük a Kisar–Fehérgyarmat–Nábrád háromszöget, úgy mindegyik településtől egyforma távolságra található a fényképen látható szóró” – magyarázta az elnök.

