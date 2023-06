Éppenhogy csak lekerült a bilincs Kailiről, már utazna

A jogi csapat azzal indokolta az eljárás megindítását, hogy Kaili részt szeretne venni az EP következő plenáris ülésén, amelyre júniusban kerül sor Strasbourgban.

A testület volt alelnökét múlt héten helyezték szabadlábra, még az elektromos nyomkövető is lekerült róla. Akkor a Politico arról számolt be, Kaili valószínűleg hamar vissza fog térni a munkába, ám a brüsszeli portál most azt írta, a politikus nem vett részt az EP csütörtöki ülésén.

Érdekesség ugyanakkor, hogy hivatalos e-mail címe ismét működik, és a közösségi médiában is ismét aktív, a héten már Twitter-oldalán is voltak új bejegyzések.

Pour @quatremer, le traitement judiciaire d'Eva Kaili dans l'affaire du Qatargate soulève de nombreuses questions. Il en parle dans son édito. pic.twitter.com/JSfTALvj9V — la faute à l'Europe? (@lafautealeurope) May 31, 2023

Eva Kailit tavaly decemberben az elsők között vették őrizetbe a brüsszeli korrupciós botrányban egy Katarral kapcsolatos korrupció vádjával indított vizsgálati nyomozásban. Az előzetes letartóztatásból több mint négy hónap után, áprilisban helyezték házi őrizetbe elektronikus nyomkövető viselésének kötelezettségével. Eljárás indult emellett Kaili élettársa, Francesco Giorgi ellen is szintén korrupciós vádak miatt: Giorgit még februárban helyezték feltételes szabadlábra, ám sajtóértesülések szerint a pár engedélyt kapott arra is, hogy ismét egy fedél alatt éljenek.