Hosszú távú biztonsági garanciákat kell nyújtani Ukrajnának a német kancellár szerint

A kancellár a NATO júliusi vilniusi csúcstalálkozójára kidolgozott német álláspontot ismertetve kiemelte, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja, amíg háború dúl a területén, és ezzel a kijevi vezetés is tisztában van. Ezért Vilniusban arra kell törekedni, hogy a NATO hozzásegítse Ukrajnát harci erejének növeléséhez.

Németország is kiáll Ukrajna fegyveres támogatása mellett, a második legnagyobb támogató az Egyesült Államok után. Ugyanakkor „hatékony és hosszú távú biztonsági garanciákra” is szükség van, és a német kormány már meg is kezdte a tárgyalásokat erről Ukrajnával és partnereivel a legfejlettebb iparú demokráciákat összefogó G7 csoportban és az EU-ban – tette hozzá Olaf Scholz. Mint mondta, „a konfliktus egyszerű befagyasztása nem hoz békét Ukrajnában. Átfogó, igazságos és tartós béke csak akkor érhető el, ha tiszteletben tartja a területi integritást és az ENSZ Alapokmányának elveit”.

Das bloße Einfrieren des Konflikts in der #Ukraine bringt keinen Frieden. Umfassend, gerecht und dauerhaft wird ein Frieden nur dann sein, wenn er die territoriale Integrität und die Grundsätze der UN-Charta achtet. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 22, 2023

„Célunk kettős, Ukrajna fenntartható katonai támogatása, méghozzá modern nyugati fegyverekkel is, és ezzel együtt Ukrajna gazdasági ellenálló képességének erősítése” – mondta a német kancellár.

Borítókép: Olaf Scholz német kancellár (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)