Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

Tiszás adatszivárgás: a KTK szerint súlyos adatvédelmi incidens történt, ukránokhoz kerülhettek magyar adatok

Súlyos adatvédelmi incidensnek tartja a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt a botrányt, amelynek során mintegy kétszázezer magyar ember személyes, szenzitív adata került nyilvánosságra. A központ szerint a Tisza Párt nem biztonságosan és nem megfelelően kezelte az adatokat, és nekik kell felelniük arra a kérdésre, hogyan történhetett ez meg.

2025. 11. 04. 15:35
Fotó: Máté Krisztián
A Tisza Párt adatszivárgási ügyében külföldi érintettség is valószínűsíthető – jelezte a közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK). Az elsődleges információk alapján ugyanis nem kizárt, hogy a kiszivárgott szenzitív adatok egy külföldi, háborús ország birtokába kerülhettek.

szenzitív adatok
A nemzetbiztonsági szolgálatok már nyomoznak Magyar Péterék óriási fiaskója miatt. Forrás: Facebook/Deák Dániel

A KTK súlyos kockázatra hívta fel a figyelmet, mondván: ezeket az adatokat a magyar közvélemény befolyásolására külföldről, egy háborús ország titkosszolgálati szervei felhasználhatják. Mint hangsúlyozták, a Tisza Pártnak felelnie kell arra a kérdésre, hogy hogyan kerülhetett nyilvánosságra kétszázezer magyar ember érzékeny, személyes adata.
A közleményből kiderül:

az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is vizsgálódik, amely már megkereste a nemzetbiztonsági szolgálatokat.

A KTK megerősítette: a nemzetbiztonsági szolgálatok, azok részeként a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet az adatvédelmi hatósággal együttműködve folytatják le vizsgálatukat, amiről a kormány tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.
A súlyos adatszivárgási botrányra reagálva korábban már Orbán Viktor miniszterelnök is azonnali vizsgálatot rendelt el, továbbá összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat.

 

Borítókép: Veszélyes adatszivárgás a Tisza Pártnál (Fotó: Máté Krisztián)

 

