Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

Már nemcsak belföldi, hanem európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van Fürst György volt terézvárosi alpolgármester ellen – értesült a Magyar Nemzet. A 444 korábbi információi szerint Fürst Izraelbe menekülhetett. Fürstöt májusban ítélte jogerősen hat és fél év börtönbüntetésre és 25 millió forint pénzbírságra a Fővárosi Ítélőtábla.

Az ítélet szerint hét fővárosi kerület önkormányzata a kétezres évek elején közös parkolási társulást hozott létre a mobilfizetéses parkolás üzemeltetésére. Ennek a cégnek, vagyis a Centrum Parkoló Kft.-nek lett a vezetője Fürst György, Terézváros vagyongazdálkodásáért felelős volt alpolgármestere, helyettese pedig egy szocialista országgyűlési képviselő veje, D. Gábor.

Az okozott kár meghaladja a tízmilliárd forintot. A Fürsték által irányított bűnszervezethez 24 külső parkolási vállalkozó csatlakozott, méghozzá teljesen átláthatatlan, szövevényes alvállalkozói láncot alkotva. Részfeladatra, illetve fiktív feladatokra cégeket hoztak létre, ezek felesleges költségeket termeltek, számláztak, teljesítésigazolást állítottak ki, gyakorlatilag kiszívták a Centrumból a milliárdokat.