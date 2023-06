„Nagy kérdés, ha válaszút elé kerülne Szerbia, Moszkvát vagy Brüsszelt választaná”

– A szerb miniszterelnök szerda esti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy kész lemondani a posztjáról, a szerb elnök szerint pedig egyértelmű, hogy előre hozott választások jönnek. Mit mutatnak ezek a kijelentések?

– Az elmúlt években, amióta a Szerb Haladó Párt irányítja Szerbiát, megszokhattuk, hogy gyakoriak voltak az előre hozott választások. Sokszor meglépték azt, hogy rendkívüli választásokat írtak ki. Ez leginkább akkor történt meg, amikor a párt jól állt a közvélemény-kutatások terén. Most viszont jelenleg talán nem annyira népszerűek, mint korábban voltak, valószínűleg ezt ők is érzékelik. Azt is belebegtették, hogy még ebben az évben sor kerülhet a voksolásra, más konkrétum ugyanakkor nem hangzott el. Ana Brnabics miniszterelnök azt mondta, készen áll lemondani, de az elnök elégedettségének adott hangot a kormányfő munkájával kapcsolatban. Vucsics azt is elmondta, hogy amennyiben Brnabics mégis lemond, akkor nem lesz átmeneti kormány, mert ő ehhez nem fogja a jóváhagyását adni, nem fogja azt engedélyezni.

Ez nem fog megtörténni, így pedig mindenképpen választások lesznek. Kiemelték még azt is, hogy bíznak a párbeszédben, s abban, hogy az ellenzékkel is tudnak valamilyen módon kommunikálni.

– Több tízezer ember vonul minden hétvégén az utcákon Belgrádban. Jelenleg talán nem úgy látszik, hogy a párbeszéd felé haladna a történet.

– Több tízezer ember, vagy időnként százezres tömeg is vonul, s ezek a tüntetések rendszeressé váltak Belgrádban. Azért azt valószínűleg ők is érzékelik, hogy igen csak nagy az elégedetlenség. A társadalom egy része borzasztóan elégedetlen és a távozásukat szeretné. Azt azonban el kell mondani, hogy ahogyan bármelyik párt, így a Haladó Párt is ragaszkodik a hatalomhoz.

– A sajtótájékoztatón több életminőség-javító intézkedést jelentettek be, így lesz bér- és nyugdíjemelés, valamint egyszeri támogatás az anyáknak. Ez tekinthető egyfajta osztogatásnak?

– A fizetések és a nyugdíjak emelése szükségszerű volt, hiszen Szerbiában is igen magas volt az infláció az elmúlt időszakban. Ha azt szeretnék, hogy valamilyen mértékben a fizetések reálértéke követni tudja az infláció mértékét, akkor ez mindenképpen szükséges volt, de abban nem vagyok biztos, hogy az véletlen, hogy éppen most jelentették ezt be, amikor például új választások kiírását fontolgatják.