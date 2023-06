Parázs vita alakult ki az európai parlamenti ülésen a migránskvótáról

A szocialisták elutasítják a kötelező határeljárást, amely azt jelenti, hogy a menedékkérők addig nem léphetnek be az Európai Unió területére, amíg kérelmüket el nem bírálják. Ez az eljárás pedig akár fél évig is eltarthat, ez idő alatt akár valamilyen felügyelet alá is helyezhetik a bevándorlókat. A liberálisok azt hangoztatták, hogy el kell ismerni a gazdasági bevándorlást, s a migránsoknak biztos útvonalat kell biztosítani Európába, a zöldek viszont egyenesen úgy fogalmaznak, hogy a megállapodás a szélsőjobb nézeteit tükrözi, mivel a tagállamok szabadabb kezet kapnak a migránsok visszatérítésében.