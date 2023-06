Új Afganisztán lesz Ukrajnából?

„Az évek során az ukrán elnökök ígéretet tettek arra, hogy Ukrajnát egy új Franciaországgá vagy egy új Svájccá változtatják. Zelenszkij azonban mindenkinél tovább ment, és az angolszászok és a hadiipari vállalatok örömére egy új Afganisztánná változtatta az országot” – írta közösségi oldalán Mikola Azarov. A volt ukrán miniszterelnök bejegyzésében feltette a kérdést: „Ön mit gondol? Van esély arra, hogy Washington belátható időn belül megunja a »játékszerét«”?

Az ukrajnai háború tavaly februári kitörése óta számos szakértő beszélt arról, hogy annak legnagyobb haszonélvezői a nyugati fegyvergyártók és az amerikai hadiipari komplexum.

– Ez nyilvánvaló, főleg, ha azt nézzük, hogy az Ukrajnának szánt fegyvereket az amerikai kormányzat fizeti, tehát azonnal óriási profitot termelnek ezzel – mondta el a Magyar Nemzetnek Georg Spöttle. A biztonságpolitikai szakértő azt is megjegyezte, hogy ez nemcsak az Egyesült Államokra, hanem ugyanúgy Európára is érvényes. Egy belga fegyvergyár tavaly év végén azt közölte, hogy soha nem volt még akkora profitja, mint most. – Összesen 35 ország segíti jelenleg Ukrajnát fegyverekkel, ezeknek a hadiipara is pörög, a legnagyobb beszállító azonban továbbra is az Egyesült Államok – emelte ki a szakértő.

Washington azt is bejelentette, hogy saját védelmi képességeinek fenntartása és Ukrajna támogatása céljából fokozza a fegyvergyártás volumenét.

A The American Conservative folyóirat tavaly augusztusban, miután Joe Biden amerikai elnök több milliárd dolláros katonai segélyt jelentett be Ukrajnának, megjegyezte, hogy az elnök szavai „édesen csengtek” az amerikai hadiipar számára. Mint írták,

a védelmi ipari vállalatok „krokodilkönnyeket hullajtottak, amikor Amerika afganisztáni háborúja véget ért”.

A Pentagon 14 ezer milliárd dolláros kiadásainak felét ugyanis ezek a cégek gyűjtötték be az amerikai hadsereg két évtizedes afganisztáni tartózkodása alatt. „De éppen azután, hogy az elhúzódó konfliktus véget ért, egy másik jött a [hadiipari] komplexum megmentésére” – fogalmaz a lap az ukrajnai háborúra utalva, és megjegyzi, hogy Biden megfogadta, az USA hosszú távon Ukrajna mellett áll majd. George Spöttle lapunknak kiemelte, hogy minden fegyveres konfliktus nagyon sok pénzt hoz, de nem csak a fegyverbeszállítóknak.

– Afganisztánban vagy előtte Irakban a fegyverbeszállító cégek, vagy amelyek a katonáknak az ellátmányt, az élelmiszert, az egyenruhát szállították, sok millió dollárt kerestek, és amikor egy háborúnak vége van, akkor ezek a cégek elvesztik a bevételi forrásaikat, így kapóra jött nekik egy újabb konfliktus, ahol szinte ugyanazokat a szerződéseket meg tudták újítani az Egyesült Államok kormányával.

Nekik teljesen mindegy, hogy Afganisztánba, Ukrajnába vagy Vietnamba szállítanak fegyvert, a lényeg az, hogy bevételük legyen

– tette hozzá.

A nyugati országok azonban a támogatásért cserébe eredményeket várnának Ukrajnától. Ahmed Adel kairói politikai elemző a BRICS-országok információs portálján, az InfoBRICS-en megjelent írásában ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy valószínű, Ukrajna nem katonai támadó módszereket fog alkalmazni, hanem inkább „terroristamódszereket”, mint a felderítés, drónfegyverek bevetése, légtérbe való behatolás és az infrastruktúra lerombolása. Hiszen, hívja fel rá a figyelmet, ahogy a The Telegraph is elismeri, az ukrán csapatok kimerültek, és Kijev „kétségbeesett nyomás alatt áll, hogy feltöltse a háború sújtotta hadseregét a közelgő ellentámadás előtt”.

– Jelenleg azt látjuk, hogy az elmúlt napokban nagyon komoly veszteségeket szenvedtek el az ukránok, és bár az amerikai vezérkar vezetője korábban nagyon pozitívan nyilatkozott az ukrán offenzíváról, most nem azt látjuk, hogy az sikeres lenne. Az ukrán fél rosszul áll, véleményem szerint az is egy lehetőség, hogy azért robbantották fel a Nova Kahovka-i vízerőművet, hogy azt rá tudják kenni az oroszokra, és így a Nyugattól még több fegyvert, még több támogatást tudjanak kizsarolni – tette hozzá a Magyar Nemzetnek George Spöttle.

Borítókép: Az ukrán elnöki sajtószolgálat által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán és Joe Biden amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)