Ismét ropognak a fegyverek a szerb-magyar határon

Ismét migránsok lövöldöztek a magyar határkerítés déli oldalán a szerbiai Hajdújárás közelében kedd éjszaka. A helyiek a közösségi médiában értesítették egymást és fontolgatták a további lépéseket. A település lakói folyamatos sorozatlövésekről és egy robbanásról is beszámoltak.

Volt, aki azt írta, hogy a házuktól mindössze 50 méterre látta és hallotta a lövöldöző illegális bevándorlókat.

Hajdújárásiak arról is beszámoltak, hogy egy robbanást is hallottak, hogy azt mi okozta egyelőre nem tudni. A detonációkat a környező településeken, így Ludason és Palicson is hallották. A Magyar Nemzet érdeklődésére az egyik hajdújárási lakos megerősítette, hogy sorozatlövések hallhatók a faluban. A helyiek a történéseket jelentették a rendőrségnek. A héten ez már a második migránslövöldözés a magyar határhoz közeli faluban, ahol főként magyarok élnek. A hét első napján a hivatalos tájékoztatás szerint egy bevándorló vesztette életét, míg másik kettő megsérült.

A keddi összecsapásokban egyelőre nem tudni, hogy hány sérült lett.

Borítókép: Illusztráció: Illegális bevándorlók a szerbiai Horgosnál (Fotó: Havran Zoltán)