Saját zsebe, nem pedig a „nemzetközi helyzet” aggasztja az európaiakat

Jobban aggasztja az európai polgárokat az infláció és a megélhetési költségek, mint a „nemzetközi helyzet” – derül ki az Eurobarometer hétfőn közzétett legújabb közvélemény-kutatásából. A felmérés rámutat, hogy előbbi miatt 27 százalék, míg utóbbi miatt 25 százalék aggódik. Az irány még ennél is nyilvánvalóbb volt, mikor azt vizsgálták, hogy mi a saját országukra leselkedő két legnagyobb veszély.

Különösen szembetűnő, hogyan változtak a leginkább aggodalomra okot adó témák tél óta. Ugyan már akkor is első helyen állt az infláció és a megélhetési költségek, de az energiaárak elszállásának árnyékában szorosan nyomában volt az energiaellátás is.

Azóta mintha belefáradtak volna a háború miatti állandó félelembe a megkérdezettek: hét százalékponttal emelkedett a migráció miatt és három százalékponttal csökkent a „nemzetközi helyzet” miatt érzett aggodalom.

Nem kell hozzá nagy fantázia, hogy a „nemzetközi helyzet” elsősorban az ukrajnai háborút jelenti. Erre a kérdéskörre azért külön is rákérdeztek az uniós felmérésben. A válaszokból az derül ki, hogy a többség alapvetően támogatja az Európai Unió válaszait az ukrajnai válságra. Az azért látszik, hogy miközben egyértelműen felsorakoznak a humanitárius segítség (88 százalék) és a menekültek befogadása (86 százalék) mögött, addig a fegyverszállítások (64 százalék) vagy az uniós tagjelölti státus (64 százalék) ügyében már nem ilyen nagy az egység. Még úgy sem, hogy óriási különbségek vannak a vizsgált országok között is.

Magyarországon például kiemelkedően magas Ukrajna és az ukrán menekültek humanitárius támogatásának aránya, kisebbségben vannak viszont a fegyverszállításokat pártolók.

Nem meglepő módon például a lengyelek viszont erősen felfelé húzzák az átlagot, náluk minden mutató nyolcvan százalék fölötti, ha az ukránok támogatásáról van szó.

Az országok adatait böngészve ismét bebizonyosodik viszont az is, hogy Magyarország koránt sincs egyedül a véleményével. Ahogyan azt például már a Globsec felmérése is bizonyította, például Szlovákiában vagy Bulgáriában még a magyarnál is népszerűtlenebb az oroszokra kivetett szankciók, a fegyverszállítmányok, vagy az ukrán uniós tagjelölti státus ötlete.

Borítókép: A katonának öltözött hétéves Artem Mihajlenko édesanyja kezét fogja a kijevi Függetlenség terén 2023. július 9-én (Fotó: MTI/AP/Jae C. Hong)