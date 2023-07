Mindent áthat a korrupció – véli az ukrán munkaadók szövetsége

„Ukrajnát évek óta mélyen áthatja a korrupció a kormánytisztviselőktől kezdve a rendfenntartókon és az igazságszolgáltatáson át egészen az üzleti világig” – hívta fel a figyelmet a V4NA az ukrán munkaadók szövetségének nyílt levelére, amelyet Volodimir Zelenszkij elnöknek címeztek. Az ukrán vállalkozókat képviselő szervezet azt kéri az elnöktől, hogy „tegyen végre valamit a példátlan korrupció ellen”.

Amint azt a hírportál is megjegyzi, „az elmúlt években számos olyan jelentés született, amelyek a mindenkori vezetésben és az üzleti világban tapasztalható mélyen gyökerező korrupciót” firtatták.

Az ukrán munkaadók szövetsége sürgős közbelépést kér például a katonai tisztviselők, bírák és közjegyzők korrupciós tevékenységének kivizsgálására, amely szerintük „már minden határt átlépett”.

Mint mondják, a példátlan mértékű korrupció aláássa Ukrajna védelmi képességeit.

Azt is megjegyezték, hogy készek konkrét neveket nyilvánosságra hozni azokról a koordinátorokról és végrehajtókról, akik nyomást gyakorolnak a vállalkozásokra.

A szövetség emellett azt javasolja, hogy hadiállapot idején törvényileg meg kellene tiltani az állami hatalmi struktúrák befolyását olyan vállalati helyzetekben, amelyek nem kapcsolódnak a nemzetbiztonsághoz – idézte a javaslatot a V4NA.

Mindenkit, aki zsarolásból szerez hasznot, és az egyenruha vagy a bírói talár becsületét kenőpénzért árulja háborús időkben, felelősségre kell vonni

– írta a nyílt levélben a 42 vállalkozó.

Emlékezetes, hogy márciusban kezdődött Andrij Naumov pere Szerbiában. A 41 éves ukrán állampolgárt a Felső Ügyészség pénzmosással vádolja. A volt ukrán titkosszolgálati tisztet tavaly június 7-én tartóztatták le, amikor a szerb–északmacedón határon az autója átvizsgálásakor a hatóságok jelentős mennyiségű pénzt és drágaköveket találtak nála. Naumov gépkocsijában 608 ezer euró és 125 ezer dollár készpénz, valamint két smaragd is volt. Erről azonban nem tett bejelentést a hatóságoknak.

Andrij Naumov több magas rangú posztot is betöltött hazájában. Dolgozott az ukrán állami főügyészségnél, a Csernobilt felügyelő DAZV nevű állami ügynökségnél, majd nem sokkal az orosz–ukrán háború kitörése előtt elhagyta az országát.

Volodimir Zeleszkij ukrán elnök azután fosztotta meg Naumovot a rangjától s nevezte őt árulónak, miután kiderült, Szerbiában letartóztatták őt – írja a Nova hírportál.

Naumov tavaly júniusi utazásával és lebukásával kapcsolatban újabb részletek is napvilágot láttak. Az ukrán férfi ügyvédje azt mondta: a gyanúsított csak átutazóban volt Szerbiában. Törökországba igyekezett a családjához, ugyanis ők már korábban odaköltöztek.

Amint arra a hírügynökség is felhívja a figyelmet, 2021-ben még az Európai Bizottság is rendszerszintű korrupciót emlegetett Ukrajnában – amelyek ellen javaslatokkal is élt – ezekben nem történt érdemi előrelépés.

V4NA szerint változott a bizottság álláspontja, és ma már „jóval óvatosabban fogalmaz” az ukrán korrupcióról. Mint írják, azért, „mert Brüsszel mindenáron fel akarja venni Ukrajnát az Európai Unióba.”