Négyóránként meghal egy migráns a Spanyolországba tartó hajókon

Nagyjából négyóránként hal meg egy illegális bevándorló a Spanyolországba tartó hajókon. A Caminando Fronteras nevű, emberi jogokat védő szervezet tájékoztatása szerint az év első felében 951 afrikai állampolgár halt meg valamelyik illegális migrációs útvonalon (13 fővel több, mint tavaly ugyanebben az időszakban), miközben a Kanári- vagy a Baleár-szigeteket akarta elérni. A kollektíva szerint a Kanári-szigetekre vezető útvonalak a legaggasztóbbak, idén több mint 700 migráns vesztette életét ezek valamelyikén.

A halálesetek száma ráadásul annak ellenére drámai, hogy eközben kevesebb illegális bevándorló érkezik Spanyolországba. A belügyminisztérium statisztikái szerint január 1-je és június 30-a között 12 192 ember kötött ki valamelyik spanyol város partján, ez négy százalékkal kevesebb, mint a tavalyi első fél évben. Ugyanakkor a legtöbben épp a legveszélyesebb szakaszokon szállnak fel a gumicsónakokra és a nyílt óceánon hánykolódnak napokon keresztül.

Helena Maleno, a Caminando Fronteras aktivistája elmondta, hogy ebben a hat hónapban 49 tragédiát jegyeztek fel a Spanyolországba vezető útvonalakon: 28-at a Kanári-szigeteken, 11-et a Gibraltári-szoroson, 8-at az algériai útvonalon és 2-t az Alborán-tengeren. A legtragikusabb hónap a június volt, 332 afrikai halálával, ezt követi a február 237-tel, a január pedig 138-cal. Tizennégy esetben a tragédiákban érintett hajók minden utasukkal együtt eltűntek.

A jelentés túlmutat az elveszett életek számán, és azt is elemzi, hogy pontosan mi történik a spanyol migrációs útvonalakon. A civil szervezet kifejti, hogy az ibériai állam hatóságainak nem megfelelő munkája is jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy már most többen haltak meg a nyílt vízen, mint tavaly. Szerintük a spanyol mentőszolgálatok vagy nem indítják meg a szükséges mentőakciókat, vagy túl későn kezdik el végrehajtani azokat. Emellett nagyon rossz az együttműködés a spanyol és a marokkói hatóságok között, mivel a kooperációjuk állítólag nem az élethez való jogon, hanem a kétoldalú migráció-ellenőrzési tárgyalásokon alapul.

A szervezet példaként kiemelte a legutóbbi, június 21-i tragédiát, ami Gran Canariától 160 kilométerre történt, és amelyben 36 ember halt meg amiatt, mert a spanyol hatóságok nem indítottak mentőhajót a térségbe, hanem a marokkóiakra hagyták a munkát, miközben a terület már spanyol fennhatóság alá tartozott. Ráadásul egy spanyol hajó jóval közelebb volt a bajbajutottakhoz, mint a marokkói, ami végrehajtotta a mentést, de 10 órás késéssel érkezett meg. A szervezet a történtekért teljes mértékben Spanyolországot teszi felelőssé segítségnyújtási kötelezettség elmulasztása miatt.

A dél-európai országba közben ismét szinte megszakítás nélkül érkeznek az illegális bevándorlókkal teli gumicsónakok. Legutóbb szerdán húztak partra 187 embert, 159-et Tenerifén, 28-at pedig El Hierro szigetén. Négy férfit kórházba kellett szállítani partot érés után.

Borítókép: Afrikából Európába igyekvő afrikai illegális bevándorlók a Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarote szigetén fekvő Arrecife kikötőjébe érkeznek 2023. június 22-én, miután a spanyol tengeri mentőszolgálat 54 migránst hajójának fedélzetére vett az Atlanti-óceánon. (Fotó: MTI/EPA/EFE/Adriel Perdomo)