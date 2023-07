Nemzetközi össztűz alatt a konzervatív jobboldali politikusok

Nem elszigetelt esetről van szó egyik országban sem. A baloldalról mindig is tudni lehetett, hogy teljes gátlástalansággal él vissza minden intézménnyel, szabályrendszerrel a politikai harc során. Az igazságszolgáltatás elbitorlása a szocialista és kommunista rezsimek legelső célkitűzései között szerepelt világszerte, minden országban, ahol hatalomra jutottak. Az a tény, hogy magukat „liberálisnak” valló politikusok is ehhez az eszközhöz nyúlnak azt látszik igazolni, hogy a liberális ideológia e kései, posztmodern megjelenési formája egyre inkább átalakul egy marxizmussal rokon világnézetté, mely annak megszokott, agresszív eszköztárához is szívesen nyúl