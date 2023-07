Újabb kereszteket helyeztek ki román nacionalisták az úzvölgyi katonatemetőbe

Elkezdték az újabb román keresztek kihelyezését szombaton az úzvölgyi katonatemetőben a Nemzet Útja (Calea Neamului) szervezet hívei – közölte a Székelyhon hírportál.

Mihai Tirnoveanu és társai helyi idő szerint 14 óra körül buszokkal érkeztek meg a Hargita és Bákó megye határán található úzvölgyi katonatemetőhöz – írta helyszíni beszámolójában a székelyföldi hírportál.

A 100–150 résztvevő 150 fakeresztet hozott magával, és a június 29-én eltávolított betonkeresztek helyére állítják fel ezeket. Először kimérték a „román parcellát”, majd nagy teljesítményű fúróval és ásókkal elkezdték kiásni a gödröket.

Fotó: Maszol/Beliczay László

– Arra kértem a csendőröket, álljanak őrt. Szerintem legálisak a keresztek, bizonyítsák be, hogy nem azok – fogalmazott Mihai Tirnoveanu, a Nemzet Útja elnöke. Szerinte továbbá nem neki kell igazolnia a törvényességet, hanem annak, aki szerint azok törvénytelenek. Beszédében hozzátette:

aki ezekhez a keresztekhez nyúl, börtönt kockáztat.

A román csendőrség és rendőrség nagy erőkkel van jelen a helyszínen, de nem avatkozik közbe – írta a hírportál.

Marian Stan csendőrkapitány, a Hargita megyei csendőrség szóvivője a Maszolnak elmondta: a csendőrök azért vannak a helyszínen, hogy biztosítsák „a rendet” és a résztvevők testi épségét.

Ha történik valami törvényellenes, akkor azt utólag kivizsgáljuk és a felelősöket megbüntetjük

– jelentette ki.

Maria Plumbu, a Hargita megyei rendőr-főkapitányság szóvivője a hírportálnak azt mondta: a rendőrök csupán a csendőrök munkáját segítik, az események az utóbbiak hatáskörébe tartoznak.

A Székelyhon szerint a Nemzet Útja aktivistáival egy ortodox pap is van, aki a helyet és a meglévő, Csíkszentmárton község által állított kereszteket is megáldotta.

„Nem helyes az, hogy itt minden magyarul legyen, nem ezért haltak meg a román hősök. Meg kell érteni, hogy a románok szenvedéseire is emlékezni akarunk, ezért kell ide nekünk egy parcella” – fogalmazott a pópa.

A résztvevők három román zászlót is kifüggesztettek a temető kapujára. Később egy nagyobb, öt-hat méteres fakeresztet is a helyszínre vittek, azt is fel akarják állítani.

A kapura a helyszíni felvételek szerint kifüggesztették a székelyföldi község pénteki önkormányzati döntését a területén található temetők szabályzatáról és a megszegéséért kiróható bírságokról, de a román aktivistákat ez nem gátolta az akcióban. A Hargita megyei önkormányzat közlése szerint a bírság felső határa 2500 lej (194 ezer forint).